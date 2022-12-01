蒙郡新法 2026年前新建築禁用化石燃料

馬州 蒙郡(Montgomery)郡議會11月29日一致通過「綜合建築脱碳法案」(Comprehensive Building Decarbonization bill)，在2026年以前，禁止所有新建築使用化石燃料(fossil fuel)，包括不准使用燃氣供暖，以此促進蒙郡實現清潔能源的目標。

這項法案相當於確保所有新建築，都將規定配有以電力加熱的熱水系統和熱泵，不過其禁止對象不包括醫療機構或其他需要應急備用系統(emergency backup system)的建築，例如需要發電機、商業烹飪工具等設備建築，就不受該法案限制。

這項法案受到部分貿易機構、商業團體的反對，但支持該法案的蒙郡民主黨 郡議員雷姆(Hans Riemer)說，這是蒙郡推動清潔建築，應對全球變暖問題的一大進步，蒙郡如今也在環保、清潔能源的領域成為馬州其他郡市的榜樣和先鋒，相信這對馬州所有民眾都有長遠益處。

華府 市議會日前也通過相似法案，要求在2026年以前實現「全電力建築」(all-electric building)，不過監督華府建築規範的建築規範協調委員會(Construction Codes Coordinating Board)今年10月否決了該法案，有官員預測該法案會再提上日程，雖然爭議仍存在，但若市議會通過立法，建商未來仍須遵守市府法規，配合修建全電力建築。