我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全網悼念江澤民：中國「黑白網路世界」卻引發民怨？

白紙革命 金山聖荷西追悼會失控 數百人齊喊「習近平下台」

蒙郡新法 2026年前新建築禁用化石燃料

記者張筠／馬州報導

馬州蒙郡(Montgomery)郡議會11月29日一致通過「綜合建築脱碳法案」(Comprehensive Building Decarbonization bill)，在2026年以前，禁止所有新建築使用化石燃料(fossil fuel)，包括不准使用燃氣供暖，以此促進蒙郡實現清潔能源的目標。

這項法案相當於確保所有新建築，都將規定配有以電力加熱的熱水系統和熱泵，不過其禁止對象不包括醫療機構或其他需要應急備用系統(emergency backup system)的建築，例如需要發電機、商業烹飪工具等設備建築，就不受該法案限制。

這項法案受到部分貿易機構、商業團體的反對，但支持該法案的蒙郡民主黨郡議員雷姆(Hans Riemer)說，這是蒙郡推動清潔建築，應對全球變暖問題的一大進步，蒙郡如今也在環保、清潔能源的領域成為馬州其他郡市的榜樣和先鋒，相信這對馬州所有民眾都有長遠益處。

華府市議會日前也通過相似法案，要求在2026年以前實現「全電力建築」(all-electric building)，不過監督華府建築規範的建築規範協調委員會(Construction Codes Coordinating Board)今年10月否決了該法案，有官員預測該法案會再提上日程，雖然爭議仍存在，但若市議會通過立法，建商未來仍須遵守市府法規，配合修建全電力建築。

馬州 華府 民主黨

上一則

賓州魯讚郡選務官內訌 選舉結果「難產」

下一則

新州網紅貓咪「魚多夫」 順利找到新家啦

延伸閱讀

不讓同婚權淪翻盤目標 參院通過「保護同婚法」

不讓同婚權淪翻盤目標 參院通過「保護同婚法」
小飛機墜蒙郡 維權團體促提升機場安全

小飛機墜蒙郡 維權團體促提升機場安全
馬州逾期過路費寬限到期 12.1前須繳清

馬州逾期過路費寬限到期 12.1前須繳清
蒙郡控管槍枝禁公共場所持槍 除執法人員外 持有槍證者也受限

蒙郡控管槍枝禁公共場所持槍 除執法人員外 持有槍證者也受限
小飛機墜蒙郡撞電桿 8.5萬戶停電 公校停課

小飛機墜蒙郡撞電桿 8.5萬戶停電 公校停課

熱門新聞

梅莉莎海史密斯(左)被偷抱走時才兩歲。(ABC7)

尋覓51年 德州老父母感恩節見到2歲時被褓姆抱走女兒

2022-11-28 18:28
46歲洛林瑞騙取網路男友120萬元，遭相關單位逮捕。（漢考克縣警局）

「殺豬盤」海削120萬元 德州婦得款賭場光顧300多次

2022-11-29 20:56
費城29日傳出一起驚悚命案，警方接獲通報後發現一名婦女在自己家中被「斬首」、陳屍在廚房地板。(路透)

費城41歲女「遭斬首」陳屍家中 警方逮捕行為古怪鄰居

2022-11-30 11:08
前NBA巨星俠客歐尼爾奉行，外出一定要幫助某個人買件物品的原則。(Shaquille O'Neal臉書)

在達拉斯買房 俠客歐尼爾愛替人埋單

2022-11-30 02:00
德州出現怪胎風暴後，許多網友推文嘲笑克魯茲。（推特截圖）

德州反常暴風雪 克魯茲又遭網嘲

2022-11-28 13:49
全新的「全球航站」將取代現今的第二航廈。(甘金妮工作市官網)

全美首例 芝城歐海爾全球航站2030年完工

2022-11-23 02:15

超人氣

更多 >
洛縣華人老嫗被騙光200萬積蓄再遭子女拋棄

洛縣華人老嫗被騙光200萬積蓄再遭子女拋棄
記住這10條理財黃金律 早晚會變百萬富翁

記住這10條理財黃金律 早晚會變百萬富翁
機場偷行李遭重罪起訴 能源部高層官員遭停職

機場偷行李遭重罪起訴 能源部高層官員遭停職
喜歡繁體字、會唱中華民國國歌 學者揭江澤民個性：最不像共產黨員的領導人

喜歡繁體字、會唱中華民國國歌 學者揭江澤民個性：最不像共產黨員的領導人
江澤民96歲病逝…推動改革開放 破天荒准資本家入黨

江澤民96歲病逝…推動改革開放 破天荒准資本家入黨