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新冠、流感、RSV「3疫齊發」 大華府醫院病患激增

記者張筠／維州報導
伊諾瓦是大華府地區目前呼吸道病例驟增最明顯的醫療系統。(記者張筠╱攝影)
伊諾瓦是大華府地區目前呼吸道病例驟增最明顯的醫療系統。(記者張筠╱攝影)

北維州最大的伊諾瓦醫療系統(Inova)11月30日表示，感恩節假期後湧入「前所未有」的患者，在新冠病毒、流感、呼吸道RSV病毒交織作用的情況下，醫院求診人數驟增至幾近上限，尤其急診室的情況格外嚴重，醫護人員建議民眾謹慎防疫，並補充基本的醫療常識，若有不適，根據病症的嚴重程度就醫或在家休養。

伊諾瓦醫療系統表示，該系統的急診部門能量幾乎滿載，多家醫院的急診室甚至超出負荷運轉，每當有人出院，立即就有等待入院的患者補進，醫療人員毫無休息空隙。

該醫療系統表示，雖然目前情況仍在可處理範圍內，醫療人員仍敦促民眾從多方面配合，避免醫療系統進一步被耗盡或崩潰，包括積極接種最新的流感疫苗、新冠疫苗和補強針，注意個人衛生，保持社交距離，在人多的室內場合也儘量戴口罩，若有不適，應自覺在家隔離，若症狀持續惡化再到醫院。

伊諾瓦醫療系統建議民眾也要培養基本的醫療常識，了解自己的健康狀況，知道何時該尋醫問藥，何時在自家休養即可，避免所有患者湧入急診室，擠占其他更緊急、棘手的治療或手術資源；而若面臨生命危險，民眾也可直接撥打911，切勿因猶豫而耽誤治療。

伊諾瓦是大華府地區目前呼吸道病例驟增最明顯的醫療系統，11月稍早時，華府的國家兒童醫院(Children’s National Hospital)也表示呼吸道病患明顯增加；聯邦疾病防治中心(CDC)10月底也曾預測華府將面臨全國最嚴重的流感疫情，維州衛生廳(VDOH)也警告民眾，今年可能迎來近幾年最嚴重的流感季，馬州霍根(Larry Hogan)政府11月也推出抵禦呼吸道疾病的醫療專頁，追蹤流感和新冠疫情病例，教導民眾如何有效防禦。

流感疫苗 華府 疫情

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