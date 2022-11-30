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小飛機墜蒙郡 維權團體促提升機場安全

記者張筠／馬州報導
蒙郡小飛機27日墜至電線桿，導致8萬5000多戶家庭停電，維權團體因此敦促郡議會提升機場安全。（美聯社）
蒙郡小飛機27日墜至電線桿，導致8萬5000多戶家庭停電，維權團體因此敦促郡議會提升機場安全。（美聯社）

一架小型私人飛機27日傍晚失事撞至馬州蒙郡(Montgomery County)電線桿，導致大面積停電，目前事故原因仍在調查中；維權團體「機場安全公民」(Citizens for Airpark Safety)近日要求蒙郡郡議會提升機場安全，包括重視附近民眾的生活質量，解決噪音、空氣污染等問題。

一架小型私人飛機27日傍晚即將降落蒙郡飛機場前失事，墜至蓋城(Gaithersburg)Rothbury路和Goshen路交會處的電線桿，致使8萬5000多戶人家停電，駕駛員和乘客也被卡在飛機內數小時，專業人員在成功救援後表示此情況比想像中更艱難。

「機場安全公民」成員華倫邁爾(Catherine Wallenmeyer)近日致信蒙郡郡議會，表示如果郡議會至今仍沒有行動，不思考如何提升機場附近的安全，或舉行論壇與社區民眾商討解決辦法，那蒙郡社區每天都面臨潛在危險；華倫邁爾也提及，機場附近居民長期受噪音和空氣污染的困擾，要求郡府官員提供改進方案。

蒙郡郡議會主席阿爾伯諾茲(Gabe Albornoz)說，國家交通安全委員會將推進調查，一旦知道事故原因，郡府必會公之於眾，此外也會深入了解機場附近社區民眾的顧慮；蒙郡郡議會副主席葛萊斯(Evan Glass)指出，機場的治理和監督並不完全由郡議會負責，而是由蒙郡稅務局(Montgomery County Revenue Authority)主導。

蒙郡稅務局首席執行官米勒(Keith Miller)說，當局監督管理的內容包括機場跑道、照明、信號燈設置、場地清空(clearance)等，「一旦飛機起飛完畢，在空中就受聯邦航空管理局(FAA)管轄。」

蒙郡機場現仍在配合調查，並聽取社區對機場安全的意見，米勒說，目前資料顯示，從該機場起降的大多數駕駛員都遵守規定，飛行技術也過關，但「機場安全公民」要求第三方機構介入調查，而不是讓機場經理審閱所有的資料，否則難以確保客觀公正。

關於機場噪音的問題，蒙郡機場和飛行員之間有一份協議，在晚上8時至早晨8時間不要起降，但該協議是以自願(voluntary)為基礎的約定。

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