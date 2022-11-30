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槍手具威脅仍雇用 維州槍案倖存者告沃爾瑪 求償5000萬

記者張筠／維州報導

維州奇薩皮克市(Chesapeake)沃爾瑪超市日前發生致命槍案，近日該超市一名倖存職員指控公司雇用有潛在威脅的主管，訴狀中聲稱公司「明知他有暴力傾向，對他人構成威脅，也曾有奇怪行為，仍繼續雇用他」，以此要求沃爾瑪超市賠償5000萬元。

這宗官司是為數不多因槍擊案而引發的訴訟，在致命槍擊案中倖存的員工普里奧(Donya Prioleau)，29日向奇薩皮克市巡迴法院提訴，她表示自己在22日親眼見證同事被殺後，到如今都經歷創傷後應激障礙，身體和心理受嚴重影響。

訴訟文件指出，「案發當天，子彈從普里奧的左臉擦過，讓她險些喪命。多名同事在她眼前被殘忍殺害。其中一人被子彈射中脖頸鮮血直流，普里奧看見那名受害者絕望的神情，最終死去」，這些都給普里奧帶來無止盡的創傷。

沃爾瑪超市的31歲經理安德·賓(Andre Bing)槍殺六人，並致多人受傷，最後自盡，普里奧的訴訟稱，安德·賓對該公司部分職員有個人仇恨，甚至在槍擊前保留了一份潛在的殺戮名單，這對職場環境構成嚴重威脅。

普里奧也在訴訟中表示，她曾向沃爾瑪提交一份正式投訴，向公司反映安德·賓曾對普里奧的年齡「有奇怪且不妥當的評論」，安德·賓曾對普里奧說「妳的女性生理時鐘沒有在嘀嗒作響嗎？(lady clock ticking)妳不應該生孩子嗎？」安德·賓也曾說普里奧「又窮又矮」，甚至用粗俗的言語罵她。

「就算沃爾瑪知曉安德·賓擾亂他人，甚至構成威脅的行為，公司仍沒有終止其雇用關係，也沒有限制他進出公共場所，沒有對他進行深入全面的背景調查，或者讓他做心理健康測試」，普里奧因此提訴要求沃爾瑪賠償5000萬元。

沃爾瑪 槍擊 心理健康

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