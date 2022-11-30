馬州逾期過路費寬限到期 12.1前須繳清

12月1日起，民眾若有逾期未繳的過路費，將被罰滯納金。（馬州運輸管理局提供）

馬州 年初推出一項交通計畫，提供逾期未繳過路費(toll)的駕駛寬限期，凡積欠過路費者，只要在今年12月1日以前繳清欠款，就不會被罰滯納金(late fee)，現截止日期將至，州府提醒民眾盡快處理逾期的費用。

馬州許多駕駛員因沒有安裝E-ZPass ，經過收費道路時，州府會通過錄像或照片記錄，再寄帳單給民眾，或將視頻資料發給民眾，提醒繳費；但許多人沒有按時支付，導致州府損失嚴重，為鼓勵民眾遵守紀律，並減輕民眾在新冠疫情 期間的經濟壓力，同時促進州府稅收，馬州運輸廳今年2月推出寬限計畫(grace period)，讓民眾有長達九個月時間繳清過路費，且在12月1日前繳清即可免除滯納金。

馬州民眾可登錄州府官網(https://bit.ly/3gIOQRL)查看是否有未繳帳單，州府數據顯示，目前該計畫已免除75萬6000名駕駛和車主的約1億3700萬元民事罰款。

馬州運輸管理局(Maryland Transportation Authority)執行主任派恩斯(Will Pines)說，馬州各地收費標準不一，但若超過寬限期，產生的滯納金對民眾都可能是一筆不小的負擔，例如巴爾的摩郡的過路費為6元，若某民眾有該地的三筆費用未繳，12月1日以前只要支付18元，但之後就要繳至少93元。

馬州官員也建議民眾安裝使用E-ZPass，既能節省時間，也能避免逾期未繳情形，電子扣款/支付的方式也能節約資源，減少用紙。