華府古籍欣賞講座 12.3美京博雅苑登場

華府 12月的古籍欣賞講座將於12月3日下午1時至3時，在美京華人活動中心博雅苑(CCACC Academy)舉行，德明中文學校創辦人沈葆將詳細介紹「文史兼通、各有巨著」的歐陽修，他是北宋通才、古文復興者、唐宋古文八大家之一，經歷了「仁宗、英宗、神宗」三朝。講座也將詳解「左傳」、「史記卷五」、「易經」、「詩經」等擇錄篇章，並研讀其中的典故和成語故事，佐證中華文化的一脈相承。

華府書友會 12.4邀孟絲談都鐸王朝

華府書友會將於12月4日晚上7時舉行「美麗心世界」第28場系列講座，邀請孟絲淺談「亨利八世及都鐸王朝」。講座Zoom ID：93015811538，密碼：123。

英國 亨利七世迎娶敵對家族公主而結束30年的「玫瑰戰爭」，統一英格蘭，開創都鐸王朝(House of Tudor)，苦心孤詣，慘淡經營，並用與歐洲強國聯姻方式鞏固政權，因亞瑟王子早逝，由次子亨利八世迎娶寡嫂為王后。十多年後亨利八世以渴望王子無望為由，爭取離婚。因而脫離羅馬教廷，另創英國新教，成為英國政教最高領袖。他先後有六次婚姻，引起數十年爭議及流血衝突。

孟絲原名薛興霞，台灣師範大學英語系學士。普渡大學肄業，匹茨堡大學碩士。作品散見海內外報章雜誌，任「漢新月刊」專欄作家及評審多年。創辦「新澤西 書友會」，多年任職孟郡圖書總館資深管理層，出版小說、遊記、散文集等十多部。現為「海外華文女作家協會」及「北美中文作家協會」永久會員。創辦「新澤西書友會」及「維加斯書友會」。