我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

點燃白紙的「共感之痛」：中國清零封控防疫亂象事件簿

國會暴亂案 極右組織創辦人煽動叛亂罪成立

華府古籍欣賞講座 12.3美京博雅苑登場

【華盛頓訊】

華府12月的古籍欣賞講座將於12月3日下午1時至3時，在美京華人活動中心博雅苑(CCACC Academy)舉行，德明中文學校創辦人沈葆將詳細介紹「文史兼通、各有巨著」的歐陽修，他是北宋通才、古文復興者、唐宋古文八大家之一，經歷了「仁宗、英宗、神宗」三朝。講座也將詳解「左傳」、「史記卷五」、「易經」、「詩經」等擇錄篇章，並研讀其中的典故和成語故事，佐證中華文化的一脈相承。

華府書友會 12.4邀孟絲談都鐸王朝

華府書友會將於12月4日晚上7時舉行「美麗心世界」第28場系列講座，邀請孟絲淺談「亨利八世及都鐸王朝」。講座Zoom ID：93015811538，密碼：123。

英國亨利七世迎娶敵對家族公主而結束30年的「玫瑰戰爭」，統一英格蘭，開創都鐸王朝(House of Tudor)，苦心孤詣，慘淡經營，並用與歐洲強國聯姻方式鞏固政權，因亞瑟王子早逝，由次子亨利八世迎娶寡嫂為王后。十多年後亨利八世以渴望王子無望為由，爭取離婚。因而脫離羅馬教廷，另創英國新教，成為英國政教最高領袖。他先後有六次婚姻，引起數十年爭議及流血衝突。

孟絲原名薛興霞，台灣師範大學英語系學士。普渡大學肄業，匹茨堡大學碩士。作品散見海內外報章雜誌，任「漢新月刊」專欄作家及評審多年。創辦「新澤西書友會」，多年任職孟郡圖書總館資深管理層，出版小說、遊記、散文集等十多部。現為「海外華文女作家協會」及「北美中文作家協會」永久會員。創辦「新澤西書友會」及「維加斯書友會」。

英國 華府 新澤西

上一則

芝加哥市長選舉選民簽署11人完成提交

下一則

歲末佳節聚餐 北卡維克郡提醒：烹煮菜餚應當心

延伸閱讀

庫克華府拜會重量級議員 共和黨掌權前搞好關係

庫克華府拜會重量級議員 共和黨掌權前搞好關係
烏克蘭變電站遭俄襲 美將宣布復電援助計畫

烏克蘭變電站遭俄襲 美將宣布復電援助計畫
華府國家動物園 8年內首迎眼鏡熊幼崽

華府國家動物園 8年內首迎眼鏡熊幼崽
FT：美國施壓歐洲盟國 要求對中國採取更強硬立場

FT：美國施壓歐洲盟國 要求對中國採取更強硬立場
大華府10月房產3成降價 近18%交易取消創紀錄

大華府10月房產3成降價 近18%交易取消創紀錄

熱門新聞

梅莉莎海史密斯(左)被偷抱走時才兩歲。(ABC7)

尋覓51年 德州老父母感恩節見到2歲時被褓姆抱走女兒

2022-11-28 18:28
46歲洛林瑞騙取網路男友120萬元，遭相關單位逮捕。（漢考克縣警局）

「殺豬盤」海削120萬元 德州婦得款賭場光顧300多次

2022-11-29 20:56
全新的「全球航站」將取代現今的第二航廈。(甘金妮工作市官網)

全美首例 芝城歐海爾全球航站2030年完工

2022-11-23 02:15
德州出現怪胎風暴後，許多網友推文嘲笑克魯茲。（推特截圖）

德州反常暴風雪 克魯茲又遭網嘲

2022-11-28 13:49
有人擔心，遠距工作勞工會不會是企業優先裁員的對象。（Getty Images）

企業裁員 6成主管先砍遠距工作者

2022-11-22 13:32
通膨加上經濟可能衰退的隱憂，專家建議想要省錢的消費者，年底購物季先做好金額安排。(特派員黃惠玲／攝影)

憂荷包縮水 專家出招教年底購物省錢法

2022-11-26 02:05

超人氣

更多 >
中國務院記者會開完「防疫沒調整」 有記者只寫了一行字

中國務院記者會開完「防疫沒調整」 有記者只寫了一行字
CNN：婦人使用美白面霜成分有毒 全家陷汞中毒危機

CNN：婦人使用美白面霜成分有毒 全家陷汞中毒危機
金融時報：馬雲已在東京低調生活近半年 興趣大變

金融時報：馬雲已在東京低調生活近半年 興趣大變
紐約市染疫者逾2成有「長新冠」後遺症 亞裔比率24%

紐約市染疫者逾2成有「長新冠」後遺症 亞裔比率24%
這10家連鎖漢堡店 肉質不輸高級餐廳

這10家連鎖漢堡店 肉質不輸高級餐廳