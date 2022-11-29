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華府國家動物園 8年內首迎眼鏡熊幼崽

記者張筠／華盛頓報導
「眼鏡熊」屬於易危物種，華府國家動物園在八年內首次迎來小熊崽。（國家動物園提供）
「眼鏡熊」屬於易危物種，華府國家動物園在八年內首次迎來小熊崽。（國家動物園提供）

華府國家動物園(National Zoo)兩隻「眼鏡熊」(又名安第斯熊，Andean Bears)寶寶順利出生，這是動物園在八年內首次迎來眼鏡熊幼崽，目前小熊的性別未確認，牠們預計在明年春天與公眾見面；此外，該動物園睽違兩年的ZooLights冬季燈展，今年恢復舉辦。

動物園表示，母熊Brienne在15日先後產下兩隻幼崽，第一隻下午4時出生，第二隻過了四小時後誕生，動物管理員表示，一般要在二至三個月後才能確認小熊性別，且目前幼崽過小，還不能與公眾見面，但民眾可通過動物園的實時錄像觀察牠們的成長。

Brienne在今年3月底、4月初與九歲的雄性「眼鏡熊」Quito交配受孕，動物園表示，小熊崽最終會長到180至340磅，未來將以梅果、草、小型動物等為食，目前僅喝牛奶。

「眼鏡熊」是南美洲特產的一種熊科動物，是南美唯一的熊類，目前被列為易危(vulnerable)物種，野生熊數量僅在2000隻左右；牠們因為眼睛周圍有一對像眼鏡的白圈，因此得名，每隻熊的白色花紋都不太一樣，也不一定左右對稱。

動物園近日也宣布，因為疫情停辦兩年的年度ZooLights燈展今年回歸，這是每年冬季的特別活動，十分適合闔家參觀，在多數動物冬季沉睡時，該活動讓華府民眾和遊客在節假日有不同體驗。

該燈展免門票，但動物園停車需30元，活動持續至年底，12月的前兩周僅為周五至周日開放，從12月16日開始為每天開放，持續至12月30日，平安夜和聖誕節兩天除外，每天營業時間為下午5時至晚上9時；詳情可查詢：https://s.si.edu/3UgvEIP。

國家動物園冬季ZooLights燈展因疫情睽違兩年，今年回歸，持續至12月30日...
國家動物園冬季ZooLights燈展因疫情睽違兩年，今年回歸，持續至12月30日。（國家動物園提供）

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