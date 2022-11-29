小飛機墜蒙郡撞電桿 8.5萬戶停電 公校停課

私人飛機27日墜落撞在電線桿，導致蒙郡大面積停電。（蒙郡消防急救局提供）

馬州 蒙郡(Montgomery County)27日傍晚，一架小型私人飛機墜落撞到電線桿，造成約8萬5000戶人家停電，該飛機駕駛員和乘客被困數小時後獲救，均受重傷，執法人員仍在調查事故原因；馬州最大的蒙郡公校 系統(MCPS)28日因此停課。

馬州州警表示，該私人飛機27日傍晚5時30分左右在Montgomery Village附近墜落，卡在電線桿上，導致蒙郡大面積停電，約8萬5000戶人家受影響；蒙郡消防隊隊長格德斯坦(Scott Goldstein)說，駕駛員為66歲的華府市民默可(Patrick Merkle)，乘客是來自路易斯安那州的66歲威廉姆斯(Janet Williams)，兩人受重傷，被困在失事飛機中數小時，約在28日凌晨1時才獲救，被送往重創中心(trauma center)治療，截至28日晚，其中一人已出院。

格德斯坦說，默可受困於失事飛機時，用手機撥打911報案，並在隨後八小時的救援中保持與消防隊員通話，「整個救援過程非常棘手、耗時，好在最後成功。」

聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration)表示，該飛機從紐約州White Plains的Westchester郡機場 起飛，計畫在馬州蓋城(Gaithersburg)的Montgomery郡機場降落，但在即將抵達目的地前失事。

此宗意外導致大面積停電，Pepco電力公司證實，該飛機撞到輸電線路，除了居民區停電，蓋城、銀泉市(Silver Spring)、惠頓市(Wheaton)等地的紅綠燈和路燈也斷電。

蒙郡華裔居民劉雅芬表示，停電前正好和先生在外散步，回家後一片漆黑，本以為是電力公司臨時維修或有小故障，幾小時就能來電，但沒想到是飛機撞到電線，「實在令人驚訝，感覺是一輩子都不太可能碰上的事情」。

蒙郡居民馬欣茹也說，家裡兩個孩子本來有點怕黑，停電的時候剛好全家人要吃飯，「後來我們點了蠟燭吃晚餐，倒也頗有浪漫氣氛，成為感恩節假期的獨特收尾。」

受影響地區大約在28日凌晨1時30分恢復供電，蒙郡公校系統為恢復學校暖氣、供水、網路等基礎設施的運作，決定28日停課，蒙郡社區大學(Montgomery College)同日也關閉所有校區，放假一天。

馬州州警仍在調查事故原因，但已排除犯罪行為。