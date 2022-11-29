蒙郡控管槍枝禁公共場所持槍 除執法人員外 持有槍證者也受限

馬州 蒙郡(Montgomery County)近日通過一項禁槍法案，禁止民眾在學校、公園、圖書館 、醫療機構、宗教敬拜場所等公共場合及附近持槍，此新法的管轄對象也包括擁有馬州合法持槍證的民眾，但執法人員不受此法限制。

蒙郡郡議會一致通過該法案，成為馬州最嚴格管控槍枝的地區之一，該法案也撤銷了一項特殊的豁免規定，不再允許有手槍許可證的民眾在公共集會場所的附近(100碼以內)帶武器。

馬州州長霍根(Larry Hogan)今年7月曾表示，會在執政過程中「始終支持守法公民擁有和攜帶槍枝的權利，同時會制定負責任的常識性措施，防止槍枝落入罪犯或精神病患者手中」，並要求馬州州警在審查持槍許可申請的時候，暫停所謂「有良好且充分理由」(good and substantial reason)的標準。

此前馬州州警要求民眾在申請擁槍許可證時，必須提供「良好且充分的理由」，證明需要擁有、攜帶手槍，比如需要防衛特殊危險等，霍根在最高法院裁決紐約控槍違憲後要求州警暫停此要求，馬州該規定與紐約州 類似。

不過蒙郡如今通過的法案將收緊槍枝控管，最大程度減少道路上的槍枝，蒙郡郡議會主席阿爾伯諾茲(Gabe Albornoz)說，蒙郡今年與槍枝有關的案件顯著增加，38宗案件中有41人被槍擊，2022年蒙郡16起凶殺案中，有至少九起涉及槍枝，警方今年截至目前共繳獲918把武器。

蒙郡這項新法將不適用於執法人員；支持者表示，該法將促進蒙郡安全，但反對者表示，這與最高法院的裁決相左，稱未來肯定將遇到挑戰。