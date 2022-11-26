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黑五網購旺季 專家籲慎防詐騙

記者張筠／華盛頓報導

感恩節後的「黑色星期五」(Black Friday)啟動每年最火爆的消費旺季，多數商家提供促銷折扣至「網路星期一」(Cyber Monday)，不過專家提醒民眾在享受購物節的同時也要慎防網路詐騙，避免樂極生悲，最常見的詐騙方式則是電子郵件。

新冠疫情讓網購更風靡，但網路詐騙因此明顯增加，專攻身分識別的科技公司Intellicheck首席執行官路易斯(Bryan Lewis)近日提醒民眾，身分盜竊欺詐(identity theft fraud)的行為已增加近八成，每年造成的經濟損失約有240億元，無疑成為經濟發展和日常消費中的一大問題。

詐騙分子會偽裝成民眾經常光顧的電商，向民眾發放看似在促銷、實為惡意連結的郵件，藉此騙取身分信息，常見的廣告包括「這有一個驚人、難得的折扣，點擊連結／附件來獲取優惠」等，一旦點開，民眾的身分信息就會外洩。

路易斯說，去年全美身分遭竊和帳戶被盜的案件飆升90%，受影響的民眾有逾1530萬，電子郵件最常見的詐騙方式，「部分詐騙郵件會聲稱要更新帳戶信息、修改密碼等，一旦民眾照做，個人資訊就全部被盜。」

路易斯表示，犯罪分子平均從每起詐騙中獲得逾2100元，民眾若被騙，應儘快向聯邦貿易委員會(FTC)反映，並致電當地執法部門匯報犯罪行為；他建議民眾定期修改帳號密碼，並避免所有帳戶用相同密碼。

詐騙 黑色星期五 疫情

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