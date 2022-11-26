華府與教師工會達共識 3年內替教師加薪

華府 官員與華府教師工會(Washington Teachers' Union)近日就一份新協議達成初步共識，若成功簽署協議，市府將在三年內首次替華府教師加薪，並發放留任獎金(retention bonus)，避免教育 人才在後疫情 時代不斷流失。

華府教師工會代表了華府公校系統(DCPS)5000多名教職員工的利益，根據雙方達成的初步共識，市府向教師提供的福利包括，在四年內提供12%的加薪，並發放4%的一次性留任獎金。

雖然針對該協議的正式表決日期未定，但初步共識標誌工會和市府結束了數周的爭執，自新學年開始，華府教師工會就已多次公開表達不滿，向市府爭取更多福利；華府市長包瑟(Muriel Bowser)本月初建議工會接受市府的提案，該工會主席萊昂斯(Jacqueline Pogue Lyons)說，這份協議對華府的教育發展非常必要，有利於教育領域的人員補充，「工會和市府之間長久未達成協議的狀況，導致很多教師陸續計畫離職」。

萊昂斯曾說，自從2019年開始，華府教師就從未收到任何提薪或補貼，「但近四年來有太多變數，除了新冠疫情外，還有油價飆升、通貨膨脹，幾乎所有生活用品和食品都漲價，不少教師的生活質量下降，還要面對不斷升高的工作壓力。市府不加強教師待遇，真的不合理。」

「公平有效的協議也將讓學生們受益」，萊昂斯表示，工會與市府達成的初步協議將繼續提供牙齒和眼睛相關的保險；華府教師福克斯(Laura Fuchs)說，新協議將提升教學質量，活躍課堂氣氛，「教師流動性降低，學生們會更有歸屬感和凝聚力，學習效果也會加分。」

教育維權組織EmpowerEd通過聲明稱，市府與華府公校教師三年內從未簽訂協議，實在令人難以置信。