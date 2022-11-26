大華府家長籲公校勿放過多假期 不利學生課業連貫

大華府部分公校 系統近日針對新學年日程安排發布調查，希望藉此了解各家庭意見，部分家長反映節假日過多，不利於學生學習連貫性，也讓家長們難以平衡工作和育兒，也有不少民眾希望學年早開始、早結束。

馬州蒙郡(Montgomery County)城市運營首席官員愛德華茲(Dana Edwards)表示，郡府正在考慮2023-2024學年的開始和結束日期，重點評估利弊，並分析不同群體所受的影響。

根據蒙郡政府收到的近7500份調查反饋，超過半數的民眾表示，他們傾向於不同方案的關鍵，在於學期開始和結束的日期，逾三分之一的民眾希望新學年安排與往年類似，即2023年8月28日學期開始，2024年6月18日結束，另有25%民眾希望學期提早一周早開始，提早一周結束，期間感恩節假期加長至一周，其他假期減少。

蒙郡學區總監麥克奈特(Monifa McKnight)表示，新學年的日程安排，預計在12月6日公布。

維州 阿靈頓郡(Arlington County)教育委員會近日也舉行相關討論，教育總監 杜蘭(Francisco Duran)提議學期從8月21日開始，6月中結束，該提案計畫增加Yom Kippur紀念日、Indigenous Peoples Day、Eid al-Fitr等假日。

根據維州政府的規定，各地公校系統每學年至少要有180天上學日(school day)，或至少990小時的教學(instructional hour)。

不過阿靈頓郡的許多家長在問卷中反映，希望學期安排能與相鄰郡市的公校類似，方便為孩子們安排活動，也有民眾稱目前的宗教節日過多，不利於孩子們學習的連貫性。

其中有家長反饋稱，「提高公眾對特定宗教信仰或歷史人物的意識和關注確實很重要，但學校不一定要放假」，可以通過教育的方式來提高紀念意識，讓下一代更深入了解對美國發展有重要影響的歷史人物，他們寧可學生少放假，也不希望「假期泛濫」。

維州第二大的威廉王子郡(Prince William County)公校家長也有類似心聲，該郡公校教委華爾(Jennifer Wall)說，學校假期過多會讓家長們難以兼顧工作和育兒，尤其假期分散也難以安排休閒時間，反而可能讓學生既不能好好讀書，也不能享受假期；目前該郡傾向於8月21日開學，隔年6月7日學年結束。

維州最大的費郡公校(FCPS)計畫明年1月開始討論新學年安排。