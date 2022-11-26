蒙郡華裔家長俱樂部 參觀海灣宣導環保
蒙郡華裔家長聯合會(CAPA-MC)愛心園藝俱樂部的30多名孩子和家長，近日到馬州州府安納波利斯市(Annapolis)的Chesapeake Bay基金會(CBF)，參加Philip Merrill環保教育活動，實地參觀Chesapeake灣，增強學生和家長的環保意識，並向社區宣講保護該海灣的重要和急迫性。
在兩位專業講員的帶領下，蒙郡華裔家長和孩子們參觀了基金會大樓，見識雨水洗手池、無沖水馬桶等先進的環保科技，隨後在古老大樹下聽該海灣的演變故事，搜尋海洋生物，測試海水混濁度，檢驗樹林生態環境的健康程度等，帶領大小朋友反思人類與環境的關係。
該進機會的工作人員持續通過科學研究，收集保護海洋物種，改善自然環境，參觀後，蒙郡愛心園藝俱樂部的孩子和家長們表示，身為普通民眾或許沒有充足的知識儲備去做科學研究，但仍可從自身做起，培養良好的環保意識，積極宣傳海洋保護，呼籲減少工業捕撈，禁止塑料和化肥汙染。
該基金會將於明年春天在波多馬克河(Potomac River)推出另一個實地考察項目，蒙郡愛心園藝俱樂部也將在未來幾個月推出系列宣傳保護Chesapeake灣水域的活動。
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