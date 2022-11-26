我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

吳亦凡服完刑回加拿大 恐被化學閹割 性成癮者親吐體驗

中國國足前主教練李鐵「涉嚴重違法」遭調查

蒙郡華裔家長俱樂部 參觀海灣宣導環保

馬州訊
蒙郡華裔家長聯合愛心園藝俱樂部的30多名孩子和家長，近日實地考察Chesapeake灣，宣傳環保重要性。(主辦方提供)
蒙郡華裔家長聯合愛心園藝俱樂部的30多名孩子和家長，近日實地考察Chesapeake灣，宣傳環保重要性。(主辦方提供)

蒙郡華裔家長聯合會(CAPA-MC)愛心園藝俱樂部的30多名孩子和家長，近日到馬州州府安納波利斯市(Annapolis)的Chesapeake Bay基金會(CBF)，參加Philip Merrill環保教育活動，實地參觀Chesapeake灣，增強學生和家長的環保意識，並向社區宣講保護該海灣的重要和急迫性。

在兩位專業講員的帶領下，蒙郡華裔家長和孩子們參觀了基金會大樓，見識雨水洗手池、無沖水馬桶等先進的環保科技，隨後在古老大樹下聽該海灣的演變故事，搜尋海洋生物，測試海水混濁度，檢驗樹林生態環境的健康程度等，帶領大小朋友反思人類與環境的關係。

該進機會的工作人員持續通過科學研究，收集保護海洋物種，改善自然環境，參觀後，蒙郡愛心園藝俱樂部的孩子和家長們表示，身為普通民眾或許沒有充足的知識儲備去做科學研究，但仍可從自身做起，培養良好的環保意識，積極宣傳海洋保護，呼籲減少工業捕撈，禁止塑料和化肥汙染。

該基金會將於明年春天在波多馬克河(Potomac River)推出另一個實地考察項目，蒙郡愛心園藝俱樂部也將在未來幾個月推出系列宣傳保護Chesapeake灣水域的活動。

華裔孩子檢驗Chesapeake海灣水質。（主辦方提供）
華裔孩子檢驗Chesapeake海灣水質。（主辦方提供）

華裔 馬州 教育

上一則

榮軍加盟希望中校 教授武術課

下一則

新州福建同鄉會韞青獎學金 開始申請

延伸閱讀

450萬南加州人出行 創紀錄

450萬南加州人出行 創紀錄
與蒙郡郡長對話 首場中文預算討論會11.29登場

與蒙郡郡長對話 首場中文預算討論會11.29登場
1死14傷 馬州蒙郡公寓爆炸不排除人為

1死14傷 馬州蒙郡公寓爆炸不排除人為
6年3起 馬州蒙郡又傳住宅樓爆炸 12人受傷

6年3起 馬州蒙郡又傳住宅樓爆炸 12人受傷
馬州蓋城公寓突發爆炸 12人受傷

馬州蓋城公寓突發爆炸 12人受傷

熱門新聞

冰雕展有經典且充滿童趣的聖誕主題，包括冰雕滑梯，適合家庭參觀。(自冰雕展官網)

哈爾濱璀璨冰雕展馬州登場 200萬磅冰塊打造聖誕景觀

2022-11-19 02:13
普林斯頓大學終身教授史坎蘭因上課時用了被視為種族歧視的字眼遭批評，但校方認為史坎蘭應受到學校學術自由政策的保護。圖為學生走過該校校園。(Getty Images)

普林斯頓大學教授課堂說「黑鬼」非裔學生不滿、呼籲解雇

2022-11-18 15:15
全新的「全球航站」將取代現今的第二航廈。(甘金妮工作市官網)

全美首例 芝城歐海爾全球航站2030年完工

2022-11-23 02:15
13吋長腳刷新金氏世界紀錄的Tanya Herbert。（金氏世界紀錄提供）

休城女子13吋長腳 破金氏世界紀錄

2022-11-19 12:32
有人擔心，遠距工作勞工會不會是企業優先裁員的對象。（Getty Images）

企業裁員 6成主管先砍遠距工作者

2022-11-22 13:32
一項研究指出，佛羅里達州、紐約州及加州是喬治亞州民眾向外州遷徙的前三個最熱門目的地。(美聯社)

喬州人搬家 最愛遷居佛州、紐約、加州

2022-11-23 02:13

超人氣

更多 >
強姦、聚眾淫亂 吳亦凡一審被判13年 附加驅逐出境

強姦、聚眾淫亂 吳亦凡一審被判13年 附加驅逐出境
首位華人…湯唯寫歷史 「分手的決心」奪南韓青龍影后

首位華人…湯唯寫歷史 「分手的決心」奪南韓青龍影后
肯爺宣布2024選總統 已邀川普當副手 「他措手不及」

肯爺宣布2024選總統 已邀川普當副手 「他措手不及」
吳亦凡服完刑回加拿大 恐被化學閹割 性成癮者親吐體驗

吳亦凡服完刑回加拿大 恐被化學閹割 性成癮者親吐體驗
影／饒舌歌手肯爺說要選2024總統 遭川普當面大罵

影／饒舌歌手肯爺說要選2024總統 遭川普當面大罵