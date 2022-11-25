非裔設計師 成功打造「黑豹2」電影道具

漫威新片「黑豹2」受矚目，片中許多家具和藝術品出自大華府的非裔設計師塔理庫。（塔理庫提供）

漫威新片「黑豹2：瓦干達萬歲」(Black Panther: Wakanda Forever)上映以來備受矚目，大華府 許多民眾為此進到電影院 ，而該電影一個鮮為人知的秘密是：片中許多家具和藝術品出自大華府的非裔 設計師塔理庫(Jomo Tariku)，他本人表示從未想過自己的作品會登上國際大螢幕，但想藉機向社會展現傳統工匠風格的藝術，讓更多人了解他們的民族文化。

塔理庫是一名埃塞俄比亞（另譯衣索比亞）裔的家具設計師，居住在維吉尼亞州的春田市(Springfield)，電影「黑豹2」中出現了他的作品，包括能反映塔理庫非裔血統的黑色弧形木椅、三角形書架、圓形板凳，線條流暢簡單，但別具未來感。

「黑豹2」是一部美國超級英雄電影，描述瓦干達所在的虛擬世界，其藝術佈景、圖形設計、服裝搭配等都獨具風格，廣受好評，而塔理庫設計的作品也為電影增添現代感和科幻色彩；他許多展現非洲現代主題的家具在紐約市的大都會藝術博物館(The Metropolitan Museum of Art)展出。

塔理庫從事家具設計和製作已近25年，他一直希望能獲得更廣泛的觀眾，他2018年聯合創立了一家非裔藝術家和設計師的組織，致力於推動藝術上的族裔平等，讓少數族裔藝術家能獲得像白人一樣的認可。

「很多藝術家的作品沒能獲得平等、充分的宣傳，無法登上雜誌報刊，或在大型活動上展出，少數族裔藝術家也很少接到論壇、座談會邀請，因此(我)決定要改變現狀」，雖然塔理庫有推動藝術公平、爭取更多資源的決心，但他從未想過自己的作品能登上國際大螢幕。

「身為藝術家，我們都希望能被有影響力的報章雜誌報導，希望打響知名度，向更多觀眾分享藝術，但通過電影打開受眾群，這個方式完全出乎意料。」

塔理庫說，從軍的父親給了他很多設計靈感，他後來成為肯尼亞(Kenya)的第一名埃塞俄比亞軍官，「雖然他不是設計師，也完全沒有藝術或設計背景，但他向來喜歡精心設計的東西，覺得它們很有親和力」，因此塔庫理從小耳濡目染，家裡被許多新鮮有趣的物件充滿，不僅來自非洲，還有許多來自印尼、挪威、波斯等世界各地。