華府公校師生 感恩節後檢測陰性才能返校
華府公校系統(DCPS)近日宣布，所有師生在感恩節假期後必須提供陰性的新冠檢測證明才可返校上課，上傳證明的截止時間為27日晚9時，且返校前一天做的檢測才有效；這是大華府唯一祭出該規定的公校系統，其他公校僅為建議，或沒有明確要求。
華府公校官員表示，由於近日新冠疫情、流感、呼吸道疾病盛行，市府決定收緊防疫規定，要求逾3萬9000名師生在28日返校前一天做新冠檢測，結果為陰性才可返校，師生可以PDF文檔或圖片檔案上傳檢測證明，若沒有網路環境，家長們可拍下檢測結果，28日返校時直接向學校證明。
華府公校從上周起發放免費的新冠快篩檢測試劑，師生也可到市府運營的防疫中心檢測；這是華府第三次大規模推動檢測工作，今年1月華府公校系統就要求全體師生提交陰性檢測證明，因應冬季omicron變種病毒爆發的情形，今年8月華府公校再次要求師生返校前必須檢測，避免暑假過後校內疫情加重。
目前華府整體的新冠疫情風險較低，秋季每周平均十萬人中有40至60名病例，相比暑假結束學生返校時的90多名病例有明顯好轉。
大華府其他公校系統也鼓勵師生在節假日後自行檢測，馬州最大的蒙郡公校(MCPS)未強制檢測，但鼓勵所有師生領取檢測劑，若檢測陽性，要自行隔離並主動匯報學校；馬州喬治王子郡(Prince George’s County)、維州費郡(Fairfax)、勞登郡(Loudoun)等公校系統都未提出檢測要求。
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