我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉阿拉斯加州結果出爐 裴林確定無緣捲土重來

評／一張床墊割出真實人性 大S和張蘭到底誰被矇在鼓裡

華府公校師生 感恩節後檢測陰性才能返校

記者張筠／華盛頓報導
華府公校要求全體師生在感恩節假期後，必須提交新冠陰性檢測證明才可返校。（華府公校提供）
華府公校要求全體師生在感恩節假期後，必須提交新冠陰性檢測證明才可返校。（華府公校提供）

華府公校系統(DCPS)近日宣布，所有師生在感恩節假期後必須提供陰性的新冠檢測證明才可返校上課，上傳證明的截止時間為27日晚9時，且返校前一天做的檢測才有效；這是大華府唯一祭出該規定的公校系統，其他公校僅為建議，或沒有明確要求。

華府公校官員表示，由於近日新冠疫情、流感、呼吸道疾病盛行，市府決定收緊防疫規定，要求逾3萬9000名師生在28日返校前一天做新冠檢測，結果為陰性才可返校，師生可以PDF文檔或圖片檔案上傳檢測證明，若沒有網路環境，家長們可拍下檢測結果，28日返校時直接向學校證明。

華府公校從上周起發放免費的新冠快篩檢測試劑，師生也可到市府運營的防疫中心檢測；這是華府第三次大規模推動檢測工作，今年1月華府公校系統就要求全體師生提交陰性檢測證明，因應冬季omicron變種病毒爆發的情形，今年8月華府公校再次要求師生返校前必須檢測，避免暑假過後校內疫情加重。

目前華府整體的新冠疫情風險較低，秋季每周平均十萬人中有40至60名病例，相比暑假結束學生返校時的90多名病例有明顯好轉。

大華府其他公校系統也鼓勵師生在節假日後自行檢測，馬州最大的蒙郡公校(MCPS)未強制檢測，但鼓勵所有師生領取檢測劑，若檢測陽性，要自行隔離並主動匯報學校；馬州喬治王子郡(Prince George’s County)、維州費郡(Fairfax)、勞登郡(Loudoun)等公校系統都未提出檢測要求。

檢測 公校 華府

上一則

三重病毒夾擊 嚴防兒童染病 芝衛局籲速打疫苗

延伸閱讀

美股感恩節休市 「黑五」交易時間縮短

美股感恩節休市 「黑五」交易時間縮短
感恩節返鄉運量估5500萬 恢復疫前水準

感恩節返鄉運量估5500萬 恢復疫前水準
感恩節運輸潮開始 旅客「假期自主」改成早去晚歸

感恩節運輸潮開始 旅客「假期自主」改成早去晚歸
感恩節晚餐還沒著落嗎？到好市多找救兵

感恩節晚餐還沒著落嗎？到好市多找救兵
免費又有效 北維州推廣公校線上輔導

免費又有效 北維州推廣公校線上輔導

熱門新聞

冰雕展有經典且充滿童趣的聖誕主題，包括冰雕滑梯，適合家庭參觀。(自冰雕展官網)

哈爾濱璀璨冰雕展馬州登場 200萬磅冰塊打造聖誕景觀

2022-11-19 02:13
普林斯頓大學終身教授史坎蘭因上課時用了被視為種族歧視的字眼遭批評，但校方認為史坎蘭應受到學校學術自由政策的保護。圖為學生走過該校校園。(Getty Images)

普林斯頓大學教授課堂說「黑鬼」非裔學生不滿、呼籲解雇

2022-11-18 15:15
北卡州大發生本學期第四次學生自殺事件。(記者王明心／攝影)

疑學業壓力大 北卡州大1學生自殺 本學期已4生了結生命

2022-11-16 12:35
全新的「全球航站」將取代現今的第二航廈。(甘金妮工作市官網)

全美首例 芝城歐海爾全球航站2030年完工

2022-11-23 02:15
13吋長腳刷新金氏世界紀錄的Tanya Herbert。（金氏世界紀錄提供）

休城女子13吋長腳 破金氏世界紀錄

2022-11-19 12:32
有人擔心，遠距工作勞工會不會是企業優先裁員的對象。（Getty Images）

企業裁員 6成主管先砍遠距工作者

2022-11-22 13:32

超人氣

更多 >
維州沃爾瑪槍案6死6傷 目擊者稱兇嫌無差別掃射

維州沃爾瑪槍案6死6傷 目擊者稱兇嫌無差別掃射
汪小菲近千萬床墊將被燒毀 處理費用480美元

汪小菲近千萬床墊將被燒毀 處理費用480美元
南加華人住宅遭4歹徒闖入 女屋主這樣做避災

南加華人住宅遭4歹徒闖入 女屋主這樣做避災
鄭州富士康抗爭入夜再起 萬人與武警緊張對峙

鄭州富士康抗爭入夜再起 萬人與武警緊張對峙
感恩節晚餐還沒著落嗎？到好市多找救兵

感恩節晚餐還沒著落嗎？到好市多找救兵