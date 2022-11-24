華府公校師生 感恩節後檢測陰性才能返校

華府公校要求全體師生在感恩節假期後，必須提交新冠陰性檢測證明才可返校。（華府公校提供）

華府公校 系統(DCPS)近日宣布，所有師生在感恩節假期後必須提供陰性的新冠檢測 證明才可返校上課，上傳證明的截止時間為27日晚9時，且返校前一天做的檢測才有效；這是大華府唯一祭出該規定的公校系統，其他公校僅為建議，或沒有明確要求。

華府公校官員表示，由於近日新冠疫情、流感、呼吸道疾病盛行，市府決定收緊防疫規定，要求逾3萬9000名師生在28日返校前一天做新冠檢測，結果為陰性才可返校，師生可以PDF文檔或圖片檔案上傳檢測證明，若沒有網路環境，家長們可拍下檢測結果，28日返校時直接向學校證明。

華府公校從上周起發放免費的新冠快篩檢測試劑，師生也可到市府運營的防疫中心檢測；這是華府第三次大規模推動檢測工作，今年1月華府公校系統就要求全體師生提交陰性檢測證明，因應冬季omicron變種病毒爆發的情形，今年8月華府公校再次要求師生返校前必須檢測，避免暑假過後校內疫情加重。

目前華府整體的新冠疫情風險較低，秋季每周平均十萬人中有40至60名病例，相比暑假結束學生返校時的90多名病例有明顯好轉。

大華府其他公校系統也鼓勵師生在節假日後自行檢測，馬州最大的蒙郡公校(MCPS)未強制檢測，但鼓勵所有師生領取檢測劑，若檢測陽性，要自行隔離並主動匯報學校；馬州喬治王子郡(Prince George’s County)、維州費郡(Fairfax)、勞登郡(Loudoun)等公校系統都未提出檢測要求。