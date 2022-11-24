維州費郡警力缺 民眾出行須注意安全

感恩節假期因出行人數增加，魯莽駕駛和違規行為普遍，每年此時也成為全美道路傷亡嚴重的季節，而對維州 費郡(Fairfax County)警方來說，今年假期任務繁重，現仍有近200個職缺，郡府持續推動招聘，並提醒民眾，因節假日道路執法及維護治安的壓力頗大，外出應更加注意安全。

費郡警長戴維斯(Kevin Davis)說，當局持續推動警員招聘的工作，但如今仍有192個職缺，節假日交通管制、查抓酒駕等任務加重，維持社區治安的警力就會相應減少。

費郡監察委員賀理提(Pat Herrity)說，當前更要緊的任務是留住現有警員，通過增加薪資、升級待遇等方式保住人才，「尤其近期費郡的犯罪問題持續增長，交通事故、行人傷亡也顯著增加，公共安全不容疏忽，但當警力有限時，執法人員也是心有餘而力不足。」

今年8月戴維斯曾表示，費郡警方缺少189名警官，如今職缺問題不見好轉，反而加劇，今年9月共有101名警員離職，雖然招聘培訓共為費郡警方帶來57名新警員，但總體數量仍在下降，人手非常緊缺。

「費郡警員越來越多選擇辭職，就算不退休 ，也不願留在警務領域」，戴維斯說，郡府仍在努力提升民眾對警務工作的重視，擴大警務培訓，舉行招聘推介會，並提供1萬5000元的入職津貼(signing bonus)。

不過賀理提批評郡府提供警員入職津貼的相關提案太晚通過，導致期間有大量人員流失，他預計一直到今年底，仍會有許多警員辭職，「現在警方也在考慮放寬關於回聘警員的限制，並試圖通過加薪的方式留住人才。」