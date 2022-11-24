北維州TJ高中生自製衛星 11.26進國際太空站

TJ高中學生成功研製衛星「TJ Reverb」將在26日進入太空。（TJ高中提供）

11月26日對北維州 湯瑪斯傑弗遜高中(TJ高中)的部分學生極具意義，他們從零開始設計、製造的衛星(satellite)即將在當天搭SpaceX 貨運飛船，進入國際太空 站(International Space Station)，這也是該校成功研發且向太空發射的第二個衛星。

維州費郡公校系統(FCPS)表示，TJ高中的學生們在過去七年內潛心研究，成功製造名為「TJ Reverb」的2U CubeSat衛星，從設計、製作電路板、連結各部分組件、到開發飛行軟體等，所有過程都由他們獨立完成，該校學生22日與聯邦太空總署(NASA)及航太領域的業界官員慶祝該成果。

TJ高中學生研發製作的衛星將在26日隨SpaceX飛船進入國際太空站，這是該校向太空發射的第二顆衛星，該衛星大小如同一個衛生紙盒，本次進入太空的主要任務在於衡量銥星無線電(iridium radio)對衛星通信的有效性。

該校機器人實驗室(Robotics Lab)主任庫果(Kristen Kucko)說，和宇宙太空相關的研究都很不容易，期間有很多概率問題，常常要憑信心和勇氣去做，因此如今的成績令每個人歡呼雀躍。

TJ高中太空研究社的學生李維瑞(Lucas Riverio)表示，一般研發製作衛星的都有研究生以上的學位，身為高中生能取得如此成就真的非常難忘且令人振奮，也在過程中體驗到團隊合作的重要性。

另一名學生維迪(Pranav Vadee)說，研發衛星的過程很辛苦，就像一份全職工作，每天要待命、審查代碼，找出電路不工作的原因，但好在大家都樂在其中；若26日的發射成功，太空站人員將在明年1月部署相關設備，讓TJ高中學生們進行衛星通信。