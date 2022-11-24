美國國家科學院 因台裔科學家受關注

國家科學院雖然不是華府的觀光景點，但仍備受華人關注。（取自官網）

坐落在華府 林肯紀念堂附近的美國國家科學院(National Academy of Sciences)雖然不是華府的重點觀光 景點，但仍深受華人關注，主要因為近年多位台裔科學家在國家科學院中榜上有名，例如今年春季就有馬中珮和丁邦容當選院士。

國家科學院的一層免費開放，有科學院歷史介紹、發展故事、各領域的研究圖表和模型等，定期推出的展覽也適合親子參觀。

國家科學院今年5月公布120名新當選院士名單，包括在天文領域成績斐然的馬中珮(Chung-Pei Ma)，她帶領的團隊2011年和2016年發現超級大黑洞，推動天文學研究的創新發展。專攻宇宙和天體物理學的馬中珮，研究暗物質與暗能量、銀河形成和演變，對黑洞、星系演化等開創性的研究屢獲肯定。 馬中珮。（UC Berkeley提供）

另一名新進院士為免疫學及微生物學專家丁邦容(Jenny Ting)，她曾擔任美國免疫學家協會主席，帶領學界持續投入癌症、炎症和自身免疫的革命性治療，致力於推廣免疫學教育 與科普傳播，持續倡議立法及資助支持基礎科學研究。

去年當選的台裔植物學家蔡宜芳，專長為植物分子生物學，研究領域包括硝酸鹽運送與感應傳遞如何影響植物生理發育與氮利用效率等。她不僅發現植物的第一個硝酸鹽轉運蛋白，更改寫教科書中的硝酸鹽輸送理論。

2018年當選院士的傅嫈惠專攻人類遺傳學及神經科學，主要研究神經髓鞘生物學和晝夜節律與睡眠行為，研究人類睡眠基因，探討人類睡眠調節及人體節律的分子機制，以及脫髓鞘疾病等。

史上第一位獲選美國國家科學院院士的台灣科學家是1979年的李遠哲，當年43歲的他以化學家身分譜寫台裔科學家的歷史。