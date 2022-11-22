大華府台大校友合唱團年度音樂會 獲滿堂采

大華府台大校友合唱團近日舉行年度音樂會，十餘首中外作品深深吸引聽眾們的心。（記者王稚融 / 攝影）

大華府 台大校友合唱團近日舉行2022年度音樂會，由台大合唱團前指揮許惠敏和陳治煌賢伉儷共同指揮，伴奏為密西根州 立大學鋼琴演奏博士黃筱佩，客席小提琴手簡妤倢；全員獻唱十餘首中外作品，精采演出獲全場喝采。

本次演出的作品都是疫情 爆發後的新練曲目，13首曲子中有兩套組曲，多變的曲風和節奏，加上拉丁文、馬其頓語、東非斯瓦斯里語、法文、台語等不同語種的歌曲，該團為本次演出付出極大努力，有團員稱，兩位指揮要求嚴謹且熱愛音樂，帶給團員「甜蜜的壓力」，但也因此演唱會才能維持高水準，令現場聽眾陶醉其中。

演唱會選曲以祝福感恩、思鄉懷舊、傳送愛、永懷希望為四分段主題，包括「世界恬靜落來的時」、「Kuimba!」、「約瑟和他的神奇彩衣組曲」、「祈禱」等十餘首中外合唱作品，其中兩首組曲「小時供住通的地方」(Where I Once Lived as a Child)與「歌聲傳奇─懷念鳳飛飛」特別引起共鳴。

每個人都有自己「小時候住過的地方」，作曲者周鑫泉將兒時鳥語花香、流水淙淙的印象，譜入李叔同的「憶兒時」，新曲舊調交織、相互流暢呼應，有如一次次囈語般「住過的」溫暖懷想，家鄉永遠是伴著你我走過跌宕起伏人生的避風港。

「歌聲傳奇─懷念鳳飛飛」則是集合帽子歌后鳳飛飛叱吒台灣歌壇數十載的成名組曲，這些歌曲曾伴隨許多人走過青春、度過苦澀移民歲月，今年逢歌后香消玉殞十周年，傳唱她的精典歌曲，尤其讓人懷念。

2022年度演唱會在兩首各具意義的安可曲中結束，第一首「望春風」多年來被認為是台大「地下」校歌，第二首「掌聲響起」時，許惠敏轉身邀請所有嘉賓大聲唱，整個活動最後在掌聲中畫下完美句點。