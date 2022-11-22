感恩節假期 大華府料有近130萬人出行

美國汽車協會中大西洋分會預計今年感恩節假日大華府將有近130萬人出行。（記者張筠 / 攝影）

美國汽車協會中大西洋分會(AAA mid-Atlantic)預計今年感恩節(Thanksgiving)假日期間，大華府 將有近130萬人出行，多數選擇駕車上路，該會建議，包括24日上午11時以前為最佳上路時間，而各地政府本周將陸續暫停交通要道的施工，協助疏散節日車流。

交通專家建議民眾，若要出行，可選擇在感恩節24日當天上午11時前上路，儘量避開25日至27日的下午4時至晚上8時；預計今年感恩節假日，大華府外環路段(Outer Loop of Capital Beltway)27日最壅堵，車流量會比平時周末多85%；I-95、I-270、I-81等州際公路將比一般道路更堵塞。

為避免交通要道堵塞，維州 運輸廳(VDOT)將從23日至28日實行特別的節假日道路疏通計畫，包括暫停大部分高速公路的施工維修，州府也將放寬北維州部分道路的HOV限制和收費道路(tolls)；根據州府數據，感恩節假期最擁堵的時段包括23日中午至晚上、26日下午，以及27日全天，此外，北維州地區的道路預計29日中午至晚間都將出現車潮。

馬州 官員提醒民眾，22日至27日將迎來大量車流，最繁忙的包括22日上午11時至晚上7時、23日上午10時至下午3時，27日道路情況將好轉，建議避開上午10時至下午3時；州府也將暫停所有非緊急道路施工，藉此疏通車流。