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大華府房市降溫 銷量同比減35% 10月均價增2.8%

記者張筠／華盛頓報導
大華府2022年10月售出房價平均中位數 （數據來源：Bright MLS網站 製表：記者張筠）
大華府2022年10月售出房價平均中位數 （數據來源：Bright MLS網站 製表：記者張筠）

華府今年秋季的房產市場顯著降溫，10月完成的銷售量比去年同期少逾35%，仍在推進的交易減少四成多，房產交易的速度也明顯減緩，房源同時減少，大華府今年10月售出房產價格的平均中位數比去年同期提高2.8%。

房地產網站Bright MLS的數據顯示，大華府今年10月售出房產比去年同期少了35.6%，未完成的交易少了40.7%，此外房產出售的速度也明顯減緩，10月房產進入市場到買主簽約的平均時間為15天，比去年同期多了將近一周。

今年10月房地產經紀展示的房屋數量比去年同期減少42.7%，售出房產的平均中位數仍比去年高，但幅度不大，僅高2.8%；房產分析師表示，現在賣方都在等待時機，大華府地區的待售房屋供不應求，尤其華府市區和近郊，但離華府較遠的部分地區則逐漸露出房源增加的趨勢。

數據顯示，維州亞歷山卓市(Alexandria City)的房源數量比一年前少了25.6%，而勞登郡(Loudoun County)則增加了50%。

從售出房產的平均中位數來看，維州亞歷山卓市在過去一年內的房價漲幅最高，達13.7%，其次為馬州Frederick郡，房價增長9.8%，第三名是維州費爾法克斯市(Fairfax City)，大華府平均增長2.8%。

房價下降的地區較少，包括維州阿靈頓郡(Arlington County)、馬州蒙郡(Montgomery County)以及華府市區等；分析師表示，平均售價的中位數下降不一定代表整體房價降低，而是因房源減少，售出房屋的類型從獨立房屋轉向公寓，因此價格相應降低。

Bright MLS預測，未來一年大華府的房價將從高峰回落，但即使是下降10%至15%，也仍比新冠疫情前的水平更高；房貸利率早晚也將下降，不過預計仍會波動一段時間。

華府 房價 維州

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