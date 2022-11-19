法醫：維大3死者 均頭部中槍斃命 定調凶殺案

倖存的受傷足球隊員何林斯(右)術後逐漸恢復，他和母親布蘭達(左)回顧當時的驚險時刻。(美聯社)

維州 首席法醫辦公室17日公布報告指出，13日槍擊 案中喪命的三名維吉尼亞 大學(UVA)足球隊員，致命傷皆為頭部中槍。

此外，受傷倖存的學生何林斯(Mike Hollins)回顧了案發時的驚險場景，他逃出巴士後曾想返回救助其他同學，卻在過程中中彈；維州檢察長邁爾斯(Jason Miyares)將任命專員推動獨立調查，評估學校的危機處理和應急方案。

法醫約翰森(LaKeshia Johnson)定性三名受害人皆死於凶殺(homicide)，23歲的兇嫌瓊斯(Christopher Darnell Jones Jr.)面臨三項二級謀殺等多條指控，現被拘留不得保釋。

維吉尼亞大學校長萊恩(Jim Ryan)和克萊蒙特(Whitt Clement)敦促州府推進調查，要求維州檢察長邁爾斯任命一位專員來調查維吉尼亞大學應對危機的方式，評估該校打擊暴力犯罪的能力。

克萊蒙特說，發生這種性質的悲劇後，受影響的學校和機構都必須認真審視導致此悲劇的各環節，評定學校及各群體的反應，從而推出更有力且全面的應急預案，邁爾斯通過了維吉尼亞大學的要求，表示將會任命一名州府專員來推進此事，其辦公室發言人也稱，待審查推進到一定程度，州府將向學生、家長、整個UVA社區和政府官員公布報告。

維吉尼亞大學19日將為三名死者佩里(D'Sean Perry)、戴維斯(Lavel Davis)、錢德勒(Devin Chandler)舉行悼念儀式；另一名在槍擊案中受傷的球員何林斯已接受手術，現在醫院康復中，其家人表示他恢復良好，未來幾天就能下床走路。

何林斯的母親布蘭達‧何林斯(Brenda Hollins)在受訪時說，兒子在案發時以為有氣球爆炸，隨後看到瓊斯開槍，他大喊請求司機停車開門，接著跟另外兩名學生衝出巴士，但轉念發現其他學生沒有逃出巴士，何林斯便想返回幫助，誰知他剛回到巴士就碰上瓊斯，正打算再逃跑的時候就看到瓊斯舉槍，下一秒就感到背部一陣灼燒，一邊逃跑一邊將上衣脫掉時，低頭看見有一顆子彈從肚子突出來。

維州州警17日公布了該案的更多細節，報告指出，瓊斯13日和一名教授及同學們到華府Atlas藝術表演中心看表演，吃完晚飯後一行人乘巴士返回夏洛茲維爾(Charlottesville)校區，當巴士剛駛入校園停車庫、學生們準備下車時，瓊斯便掏槍攻擊，而他跳下車後又多次開槍，步行逃跑後駕車離開。

州警報告指出，調查人員仍在拼湊瓊斯從案發現場逃離至被捕之間的具體行蹤，目前仍無法明確其作案動機；州警在案發巴士附近發現一把手槍，車內沒有武器，隨後在瓊斯夏洛茲維爾的住所發現一把步槍和一把手槍。