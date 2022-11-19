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1死14傷 馬州蒙郡公寓爆炸不排除人為

記者張筠／馬州報導
蒙郡蓋城16日的公寓爆炸案已造成至少一人身亡，14人受傷。(蒙郡消防救援隊提供)
蒙郡蓋城16日的公寓爆炸案已造成至少一人身亡，14人受傷。(蒙郡消防救援隊提供)

馬州蒙郡蓋城(Gaithersburg)16日的公寓爆炸案，現已造成至少一人身亡，身分不明，此前蒙郡消防員表示，仍有一戶屋主失聯，執法人員正持續蒐證；蒙郡警方表示，該案不排除犯罪行為的可能性，目前與消防局聯合推動調查、搜索。

蓋城公寓Potomac Oaks Condo公寓16日上午突發爆炸，這是蒙郡六年內的第三起居民樓爆炸案，造成至少14人受傷，其中兩人傷勢嚴重，至今仍有一名男子未出院，但消防官員表示，該名傷者傷勢已穩定；警方17日下午在爆炸廢墟中發現一具遺體，尚未確認身分，該遺體已送往巴爾的摩法醫檢驗。

執法人員17日表示，至今仍無法聯絡到爆炸公寓的某一戶屋主，也無法確認爆炸時還有多少人在場；蒙郡消防隊隊長格德斯坦(Scott Goldstein)說，公寓屋主將房屋出租的情況很常見，因此還有大量信息需確認。

蒙郡警長瓊斯(Marcus Jones)說，蒙郡警察重大犯罪科以及蒙郡消防救援部門在合作推動調查，重點關注的問題樓房為該社區826號公寓，此樓及相鄰的828號公寓在本次爆炸中損毀和坍塌情況最嚴重，「仍有太多信息和證據需要蒐集，不排除犯罪行為」。

此前曾有居民表示在爆炸前聞到瓦斯味，搜救人員到場時也發現天然氣導致進一步的火災，但執法人員稱目前仍無法確定具體的爆炸原因，不能簡單歸因於天然氣洩漏，仍需從瓦礫中數理所有可能的火源，因該公寓每戶都有燃起灶，公共洗衣房的烘乾機，也有可能導致爆炸。

消防人員稱，該爆炸公寓群建於1967年，主要由結實的混凝土板建成，但在爆炸中變得鬆垮，導致部分樓層坍塌，至少24戶家庭受影響；蒙郡住房合作局(Montgomery Housing Partners)近日也為受影響家庭募款，詳情可登錄：https://bit.ly/3gfXabh。

天然氣 警察 馬州

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