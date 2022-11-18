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維大槍案目擊學生：以為車上所有人都會被殺

記者張筠／維州報導
瓊斯13日在巴士上向同學開槍，致三死兩傷，目擊學生表示，他開槍前說「你們都跟我作對」。（美聯社）
瓊斯13日在巴士上向同學開槍，致三死兩傷，目擊學生表示，他開槍前說「你們都跟我作對」。（美聯社）

維吉尼亞大學(UVA)致命槍擊案的兇嫌瓊斯(Christopher Darnell Jones)2018年後，曾兩次試圖購買武器，但分別因未滿法定購槍年齡以及背景調查不過關而沒有成功，他今年終於合法購入兩把槍枝。

警方仍在調查本次的作案武器和動機，有目擊學生以為瓊斯會槍殺車上所有人，至今恐懼萬分，她表示，瓊斯在開槍前曾對受害者說「你們總是跟我做對」；該案件仍使許多華裔家長心存陰影。

瓊斯16日通過視訊出庭，目前被關在夏洛茲維爾地方監獄，不准保釋，12月將再開庭；槍枝商販Dance's Sporting Goods的業主丹斯(Marlon Dance)向媒體表示，瓊斯2018年曾試圖購買手槍，但因未滿21歲的法定購槍年齡而未果，他在2021年又試圖購槍，但因仍背負在處理中犯罪指控，所以沒有通過背景調查，而遭商家拒售。

丹斯當時也將瓊斯兩次試圖購槍的行為上報給維州州警；今年瓊斯在2月和7月分別購買了一把步槍(rifle)和一把手槍(9mm pistol)，兩筆交易都合法，不過警方目前尚未明確瓊斯13日晚的作案武器。

檢方在15日庭上總結指出，2021年2月瓊斯曾在Chesterfield郡被控非法持有隱蔽槍枝，被判12個月緩刑，此前還有肇事逃逸、魯莽駕駛等不良記錄；他也曾向同學發表威脅言論，且不配合學校官員的調查。

瓊斯13日隨UVA足球隊員到華府看比賽，返回學校後在巴士上開槍，致錢德勒(Devin Chandler)、戴維斯(Lavel Davis Jr.)和佩里(D’Sean Perry)三名隊員死亡，另一名球員何林斯(Michael Hollins)以及學生摩根(Marlee Morgan)受傷，警方仍在調查瓊斯的作案動機.

案發時在該巴士上目睹一切的學生林吉(Ryan Lynch)說，巴士抵達學校後，瓊斯起身去推戴維斯，並喃喃自語稱「你們總是跟我做對」，隨後就聽到多聲槍響；林吉表示瓊斯當時的言語很奇怪，因為整趟旅途中，所有的遇難者都沒有跟瓊斯對話。

林吉說：「我們當時都以為瓊斯會把車上所有人殺死，但他連著開了幾槍後就跳下巴士」，但同車的學生至今恐懼萬分，檢方也引述證人說法，表示錢德勒在睡夢中被槍殺；在12小時的追捕和校園封鎖後，瓊斯在距夏洛茲維爾以東80哩處落網。

維吉尼亞大學和社區近日都被悲傷籠罩，該校球隊教練艾略特(Tony Elliot)稱，戴維斯一直都是溫暖樂觀的大男孩，有他在的地方都充滿歡笑，佩里的家人以他的虔誠信仰和善良行為而驕傲，稱他勤奮、尊敬他人也總是面帶笑容，錢德勒的前高中教練稱他熱心無私、熱愛足球，連他父親過世時，他都沒有忘記父親對他在足球上的期許。

不少華裔家長近日也在努力從焦慮和不安中走出來，他們表示，難以想像若此事發生在自己的子女身上，能否承受如此悲痛或損失，但事已至此，只能更多關心子女的心理狀態，鼓勵他們若無法擺脫槍擊案的陰影，一定要及時找專業人員談話，尋求心理幫助。

足球 華裔 維吉尼亞

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