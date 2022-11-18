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維州威郡公校收46宗威脅 多來自學生

記者張筠／維州報導

維州威廉王子郡(Prince William County)公校系統近日公布數據，今年截至目前已收到46起威脅，該郡警長紐斯漢(Peter Newsham)表示，多數威脅來源為學生，很多年輕人思想尚不成熟，對危險言論和行為可能帶來的後果沒有足夠認識。

維吉尼亞大學(UVA)上周末發生致命槍擊案，師生和家長仍在從震驚和悲痛中恢復，於此同時各地學校也熱烈討論校園安全，威廉王子郡警長紐斯漢本周在公校教委的會議上表示，該郡有全面的危機評估和控管方案，根據現有數據，2021-2022學年該郡公校共受到126起威脅，今年截至目前已有46起，數量下降，但近幾年公校系統受到的威脅大多來自學生，此現象仍令人憂心。

紐斯漢說，很多時候年輕人只憑自我喜好甚至衝動行事，沒有經過仔細思考，發表煽動性言論或帶危險武器到校，「這向我們敲響警鐘，威脅對社區具有破壞性，更可能導致孩子們身心受創，因此不論威脅言論或行為是否真正構成危險都不容忽視，更不能擱置處理。」

紐斯漢表示，今年截至10月，該郡已有3名青少年和兩名成人在學校被捕，警方共收繳了12件武器，包括5把手槍、1把電擊槍、4把刀、2把美工刀；去年有14名在校人員被捕，24件武器被繳，包括9把槍。

紐斯漢說，該郡共有24名學校警察專員(SRO)，對各高中的安全尤其重要；他借鑑維州亞歷山卓市(Alexandria)的經驗說，該市公校曾因預算問題撤銷校園執法人員，但不久後學校就發生嚴重安全案件，立法者不得不重新投票設立警察專員，「威廉王子郡向來重視打擊校園暴力，也定期培訓應急專員，時刻因應校園槍擊案。」

威廉王子郡應急安全管理局主任克洛伊(Ron Crowe)說，該郡已制定針對足球比賽等大型活動的安全應急指南，近期將填補人員，今年底前該郡公校系統將有104名全職安全人員；此外郡府也將升級學校附近的監控設備，並要求安全人員穿能見度高的背心，即使沒有執勤也要有無線電設備。

威廉王子郡公校教委威廉姆斯(Loree Williams)也建議教委會更新安全指南，更廣泛納入教師和家長們的意見及反饋，從而更精準衡量風險，及時控管處理。

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