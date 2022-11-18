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迎接節日 大華府遊行、市集陸續登場

記者王福權／華盛頓報導
甘迺迪表演藝術中心將於今年感恩節期間推出「胡桃鉗」表演。（取自甘迺迪中心官網）
甘迺迪表演藝術中心將於今年感恩節期間推出「胡桃鉗」表演。（取自甘迺迪中心官網）

感恩節和聖誕節將近，大華府各地陸續展開特色冬季活動，提供除了闔家享用火雞大餐、交換禮物外，也能享受多樣節日體驗，感受濃濃的過節氣氛。

華府市中心冬季節日市集(Downtown Holiday Market)於18日拉開序幕，70多家藝術品店、服飾珠寶店、骨董古著店將擺攤打造冬季節日市集，還有特色小吃、飲品及現場音樂演出。市集持續至12月23日，每天中午12時開放至晚8時。地址：F St NW &, 8th St NW, Washington, DC。

馬州蒙郡將於11月19日舉行感恩節遊行。（蒙郡政府提供）
馬州蒙郡將於11月19日舉行感恩節遊行。（蒙郡政府提供）

馬州蒙郡(Montgomery County)感恩節遊行將於19日在銀泉市(Silver Spring)登場，花車、遊行樂隊、舞蹈團體、大型火雞和企鵝、聖誕老人和精靈等，該遊行是大華府地區唯一在感恩節前夕舉行的遊行，遊行傳統也將拉開冬季聖誕假期的序幕。

華府甘迺迪表演藝術中心(Kennedy Center)23日至27日舉行假日主題秀，包括堪薩斯城芭蕾舞團將帶經典芭蕾舞劇「胡桃鉗」重返甘迺迪舞台。詳情可登錄：https://bit.ly/3Ew2NeK。

維州亞歷山卓市將於12月3日舉行蘇格蘭聖誕步行遊行。（取自活動官網）
維州亞歷山卓市將於12月3日舉行蘇格蘭聖誕步行遊行。（取自活動官網）

維州雷斯頓市中心(Reston Town Center)25日推出假日遊行，慶祝第31年的聖誕歡樂季，遊行將沿市場持續一小時，有聖誕老人乘坐的馬車，還有聖誕樹點燈儀式、唱頌歌，適合男女老少共同參與。

華盛頓國家大教堂(Washington National Cathedral)28日上午10時舉行感恩節崇拜，歡迎所有信仰及無宗教的人前來參與，領受豐盛恩典與祝福，通過歌曲來為世界祈禱。地址：3101 Wisconsin Ave NW, Washington, DC 20016。

蘇格蘭聖誕步行遊行(Scottish Christmas Walk Parade)12月3日在維州亞歷山卓市(Alexandria)舉行。亞歷山卓港1749年由蘇格蘭商人建立，以蘇格蘭人亞歷山卓命名。因此該市每年舉行標誌性遊行來慶祝傳統，身著五顏六色格子的蘇格蘭人在老城區(Old Town)上遊行，來自老城的管樂隊、鼓樂隊以及獵犬也將加入隊伍。詳情可登錄：https://bit.ly/3g89v1k。

遊行 華府 維州

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