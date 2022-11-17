6年3起 馬州蒙郡又傳住宅樓爆炸 12人受傷

該案是馬州蒙郡自2016年以來的第三起居民樓爆炸。（蒙郡消防局提供）

馬州 蒙郡蓋城(Gaithersburg)一棟公寓，16日上午突然爆炸，導致12人受傷，其中2人傷勢嚴重，傷者中包含4名兒童，附近商家業主表示，案發時感覺到所在的樓房也在震動，巨大響聲極為嚇人；該案是蒙郡自2016年以來的第3起居民樓爆炸案。

蒙郡蓋城一棟公寓16日突然爆炸，導致12人受傷，其中兩人重傷。（蒙郡消防局提供）

蒙郡消防隊隊長格德斯坦(Scott Goldstein)表示，該案件發生於Quince Orchard大道800號與Rabbit路附近，一處花園式的社區公寓在上午8時40分突然爆炸，引發熊熊烈火，消防隊約在1小時後撲滅大火，至少12人受傷，10人送醫，其中2名成人傷勢嚴重，另外8名輕度或中度傷者裡有4名兒童。

消防員表示，爆炸導致兩棟公寓嚴重損毀且部分坍塌，瓦礫四散，部分建築零件飛到數十呎外的停車場，另外兩棟公寓也受影響，人員全部撤離，有住在三樓的居民帶著孩子從窗戶逃出，格德斯坦預計善後工作將持續數日。

格德斯坦說，目前尚不明確爆炸原因，部分公寓的危險仍未排除，因此應急人員難以進入調查；有居民表示，爆炸前聞到瓦斯味，但根據消防局紀錄，16日上午沒有接到任何關於瓦斯洩漏或其他危險情況的報告，最近的天然氣 洩漏報告是在9月22日，他提醒民眾，「若聞到瓦斯味，應盡快撤離並撥打911。」

在案發對街的小商家業主薩維吉(Brandon Savage)說，當時聽到一聲巨響，「嚇一大跳，感覺到整棟樓都在震」，從未遇過的情況「就像惡夢」；蒙郡公校 系統(MCPS)表示，附近的Brown Station小學沒有受到任何影響，但該校提前放學，家長需憑證件接孩子回家。

該案件是蒙郡自2016年以來發生的第三起居民樓爆炸案，今年3月銀泉市(Silver Spring)Friendly Garden公寓因維修工人錯將天然氣管切斷，引發爆炸，導致14人受傷；2016年同樣在銀泉市，Flower Branch公寓發生致命性爆炸案，共七人死亡，包括兩名兒童，意外是因設備故障所致。