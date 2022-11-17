張黎莉、張顗鋼琴音樂會 11月19日登場

華府 樂藝小集將於19日下午4時推出感恩節鋼琴獨奏和重奏音樂會，邀請大華府鋼琴家張黎莉與2022年國際鋼琴音樂比賽冠軍及中國曲獎得主張顗，攜手獻上精采演出，演奏的鋼琴為1908niacin手工製作，屆時樂迷可欣賞這架獨具聲名古鋼琴的美麗音質。

張顗來自台灣，當天將演奏巴哈法國組曲G大調、海頓降E大調奏鳴曲、李斯特但丁幻想奏鳴曲、 Corigliano 幻想練習曲等。他此前為南卡Charleston國際比賽冠軍、田納西州曼菲斯國際鋼琴比賽亞軍、日本亞洲杯鋼琴比賽季軍。在歐柏林音樂院獲得碩士，跟隨鋼琴家Alvin Chow習琴，後進入堪薩斯大學博士班和音樂教育 界泰斗Scott McBride Smith習琴，並熱心音樂教育，為各級學校帶來多元性文化音樂會，舉辦音樂講座及巡迴演出。

張黎莉是馬州 音樂老師協會、樂藝小集理事。她將演奏A Virtual Journey，並引介美國作曲家伯恩斯坦、 Creston等曲目。她的音樂作品曾發表於馬州社區大學、網路法蘭斯西教育中心等，有國際音樂老師文憑，曾獲多項鋼琴演奏與作曲獎，並致力於鼓勵和啟發青少年音樂興趣培養。

該演奏會將於19日下午4時在Calvary Lutheran Church (9545 Georgia Ave., Silver Spring, MD.)，音樂會後有茶點和鋼琴家交流。詳情可致電(301)933-3715。