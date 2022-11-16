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大華府至IAD機場銀線地鐵 全面通車

記者張筠／華盛頓報導
大華府地鐵銀線15日正式連通IAD機場。（記者張筠 / 攝影）
大華府地鐵銀線15日正式連通IAD機場。（記者張筠 / 攝影）

華府地鐵銀線連接至杜勒斯國際機場(IAD)的列車服務，15日起全面開通，這也標誌大華府地鐵服務首次延伸進入維州勞登郡(Loudoun County)，可搭到IAD機場的路線，將更方便大華府遊客進出，並在今年感恩節來臨之際協助疏散公路車潮。

銀線增加的服務全長11.5哩，共新增6站，包括Reston Town Center站、Herndon站、Innovation Center站、IAD機場站、Loudoun Gateway站、Ashburn站。

首都捷運局(Metro)表示，連通地鐵和IAD機場後，民眾從華府市中心的Metro Center站到IAD機場僅需53分鐘，從華府雷根國家機場(DCA)出發也可在一小時左右直達IAD機場；此外從IAD機場的行李區域也可直接從地下通道步行五分鐘到地鐵站，不會導致機場或車站人員壅堵。

IAD機場將相應取消部分機場巴士服務，從16日起將不再有地鐵Wiehle-Reston站至IAD機場的接駁車，費郡Connector系統的980和981線16日也將停止直通IAD機場的服務。

華府大都會機場管理局(Metropolitan Washington Airports Authority)主席波特(Jack Potter)表示，銀線延伸對IAD機場至關重要，除了便捷各地旅客外，大華府本地的旅遊和經濟也將獲得刺激，新增的地鐵站附近將吸引商家進駐、推動住宅區開發。

地鐵銀線擴建的工程從2018年啟動，但期間調整多次，因遇到水資源問題、水泥供應問題、新冠疫情衝擊、人員緊縮等挑戰，耽延許久，如今工程落幕並順利開通；全部耗資30億元，比預算多了2億5000萬元。

大華府各地政府都對此交通建設感到欣喜，華府市長包瑟(Muriel Bowser)表示，這將為大華府創造更多就業機會，維州勞登郡官員也稱此工程讓更多機會流入該郡，讓其他地區能更全面的認識勞登郡。

機場 華府 地鐵站

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