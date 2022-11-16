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華府赫希洪博物館 推出首場中國攝影展

記者王福權／華盛頓報導
赫希洪博物館近日推出首次中國攝影藝術特展，展示25位中國當代藝術家的186件作品。（取自博物館官網）
赫希洪博物館近日推出首次中國攝影藝術特展，展示25位中國當代藝術家的186件作品。（取自博物館官網）

華府國家廣場(National Mall)附近的赫希洪博物館(Hirshhorn Museum)，近日推出「一扇窗突然打開：中國當代攝影」特展，展示25位中國當代藝術家的186件攝影作品，這是該博物館首次展示中國藝術家群的攝影作品，展覽將持續至明年1月7日。

該博物館屬於史密森尼協會，側重於現代和當代藝術品的收集和展覽，館中藏有許多大師的優秀藝術作品，包括畢卡索、羅丹、馬蒂斯等人的繪畫作品和雕塑

中國當代攝影自「文革」後興起，迄今已逾40年。本次「一扇窗突然打開：中國當代攝影」特展，主要展出1993年至2022年間創作的186件藝術品，其中141件是藝術收藏家沃什(Larry Warsh)承諾送給赫希洪的禮物，本次展覽主題取自1997年榮蓉的一份出版物，該出版物主要慶祝攝影實踐從現實主義轉向概念藝術轉變的可能性。

中國藝術家1990年代開始將攝影作為創作媒介，拍出各種探討國家發展的作品，其中也包括個人和集體記憶、歷史、傳統與現代社會問題。本次特展呈現近30多年來，近代中國藝術家如何獨立接受印刷和數碼攝影、記錄表演和影像藝術的即時性，是一場前所未有的文化轉變，從集體的優先事項轉向對自我的重新關注。

赫希洪博物館可免費參觀，位於華府國家廣場附近。（取自博物館官網）
赫希洪博物館可免費參觀，位於華府國家廣場附近。（取自博物館官網）

參與該趨勢的第一波25位藝術家們，在數位化的環境中質疑個人主義，並用攝影作品坦率的回應當下。

參與特展的25位藝術家中，黃岩是中國當代最具代表性的先鋒藝術家之一。曹斐是活躍於國際舞台的中國藝術家，她的影像作品融合社會評論、流行美學，參考超現實主義並運用紀錄片拍攝手法，反映當代中國社會疾速發展的變化。蒼鑫是嶄露頭角的當代藝術家，為中國新水墨畫院副院長。林天苗是目前國內最廣為人知的女性攝影藝術家。顧德新則是中國當代最具國際知名度的裝置藝術老將。

赫希洪博物館免費參觀，需持上網訂免費門票(https://s.si.edu/3Aluh4j)。開放時間為每天上午10時至下午5時30分。博物館地址：Independence Ave SW & 7th St SW, Washington, DC 20560。

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