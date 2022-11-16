3死槍擊案 維大生驚魂未定 雖受過演練 當下仍不知所措

許多學生說雖然從小聽過校園槍擊案，也受過應急培訓，但當時仍害怕到不知所措。（美聯社）

維吉尼亞 大學(UVA)13日發生致命槍擊 案，全校在哀傷中紀念遇害學生，案發後至今許多學生驚魂未定，學生表示，雖然接受過多次危機培訓，但槍擊案一旦發生在身旁，仍令人驚恐且不知所措。

維吉尼亞大學13日晚發生致命槍擊案，三名死者和兩名傷者都是該校足球 隊員，22歲兇嫌瓊斯(Christopher Darnell Jones Jr.)也是該校學生及前足球隊員，現已被捕，被控三項二級謀殺，三項不當持武器等罪名，行凶動機仍不明。

不少學生13日晚聽聞槍擊案後嚇得張皇失措，紛紛躲進黑暗的實驗室和宿舍，還有人藏在衣櫃裡，另有學生看到學校大屏幕閃爍警告：「快跑！躲藏！抗爭！」，而後立即跑進附近教學樓和圖書館藏身。

許多學生說，雖然從小學開始就接受校園槍擊案的預防培訓，但事件真正來臨，情緒創傷令人手足無措，該校大三學生雷克(Shannon Lake)說：「這場案件可能會長久地影響整個學校」，現在兇嫌落網，但此事餘波未平，後續處理需要時間和智慧；她在案發後12小時一直都和朋友們藏在一個儲物櫃，等待執法人員在全校「地毯式」搜查兇嫌且將其逮捕後，才敢從櫃子裡出來。

維吉尼亞大學師生以鮮花、玩偶紀念被槍擊的死傷同學。（美聯社）

該校學生格伯(Charlotte Goeb)的公寓距案發地僅有800公尺，她收到學校避險警告後立即鎖門關燈，「當時腦海一片空白，完全不知道發生什麼事，也不知自己面臨何等危險。就算從小到大接受無數次演練，那一刻仍害怕到無法思考。」

大四學生威克莉(Ellie Wilkie)在案發時，正要離開宿舍到學校中心的草坪：「收到校方提示短信的時候還未意識到事態嚴重，沒有立即尋找藏身之處，我想我們這一代人接受過很多危機教育，應該沒有太大問題」，直到她看到「快跑！躲藏！抗爭！」的警告，她便迅速衝回宿舍。

威克莉用儲物箱擋住門，並把床墊放在上面，關燈、拔掉所有可能產生噪音的電子設備，將手機調成勿擾模式，然後鑽到上鋪被窩裡，給媽媽發了短信報平安。

維吉尼亞大學學生紀念遇害學生。（美聯社）

案發當時在圖書館讀書的保羅(Elizabeth Paul)從母親焦急的電話中得知校內出事，她當晚在圖書館的窗邊蜷縮等待了12小時，心想若再有交火，她也能觀察到外面的情況，十幾個小時內她與母親一直保持通話：「她非常擔心，我們就算不說話，她也希望聽見我的呼吸。」

瓊斯是否請辯護律師、何時出庭等信息目前仍未有進一步信息，不過多數學生和家長在得知他被捕後，心中石頭落地；維吉尼亞大學足球隊教練艾略特(Tony Elliot)也隨即向遇難學生家庭致哀，表示他們一直都是「好孩子」，也是球隊裡重要的成員。