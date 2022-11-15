維州州長提案修歷史課內容 幼稚園增愛國教育 1年級學批判性思考

維州 州長楊京(Glenn Youngkin)近日公布新的教育 提案，該方案將修改歷史課的內容，讓學生對美國歷史和維州歷史有更多元的認識，若維州教育委員會通過楊京的提案，此新的課程內容將從2024-2025學年開始執行，且至少持續七年。

該提案將徹底改革前諾譚(Ralph Northam)政府的計畫，使維州學校的歷史課程和社會科學因此制定新標準，這份53頁的提案要求幼稚園增加愛國主義教育(patriotism)，內容包括宣誓效忠美國國旗，一年級課程將增加對批判性思考的培訓與學習。

該提案也計畫在四年級課程增加維州民權運動等內容，讓學生了解詹姆斯麥迪遜(James Madison)為何被稱為「美國憲法之父」，喬治華盛頓(George Washington)為何是「美國國父」等，學生也將了解美國內戰(Civil War)等重要歷史事件；11年級課程將增加關於哥倫布(Christopher Columbus)和關於族裔、奴役歷史等內容。

楊京今年任命新的教育委員會成員，該委員會推遲了關於前諾譚政府在教育改革和課程設計上的討論，並廢棄諾譚的提案，諾譚政府曾提議要增加關於LGBTQ+群體和社會正義的內容和涉及種族歧視 的課程，探討性別平等、氣候變化和新興能源等議題，諾譚也提議廢除關於喬治華盛頓、詹姆斯麥迪遜等歷史人物的教導。

楊京的提案將由維州教育委員會審閱並表決，若順利通過，最快將於2024-2025學年生效，並執行七年。