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國民黨美京分部紀念孫中山誕辰 並為同黨候選人造勢

記者王稚融／馬州報導
國民黨駐美京分部近日舉行黨慶並為候選人助選造勢。（記者王稚融/攝影）
國民黨駐美京分部近日舉行黨慶並為候選人助選造勢。（記者王稚融/攝影）

中國國民黨駐美京分部近日舉行國父孫中山156年誕辰紀念暨國民黨128年黨慶及感恩節餐敘，近200人共襄盛舉，與會者並為國民黨候選人舉牌造勢，且歡送返台投票的委員和僑胞。

主持活動的輪值主席管士彥說，國父孫中山一手創建國民黨、建立中華民國，但如今很少人紀念此節日，海外能夠傳承此歷史，緬懷先烈的精神，具有重要意義。他期盼26日的九合一選舉能公平、公正、公開，也盼望國民黨及其支持者動員堵住可能導致選舉造假的漏洞。

國民黨駐美代表黃介正簡短介紹近半年的工作心得與成果，她說，近日越來越多外國友人透過國民黨駐美代表處安排訪台行程，並要求要訪問國民黨黨部。

出席活動的還有中央評議委員巫和怡、中華會館主席李偉文、國民黨美京分部常委陳惠青、僑務諮詢委員沈葆、僑界社團負責人等；當日餐敘以港式飲茶餐點為主，並有大蛋糕為國民黨慶生，還有歌蹈助興，最後並替台灣22縣市的黨籍候選人助選造勢。

陳惠青會後感謝所有與會嘉賓和新財神老闆的支持，表示活動結餘款項將捐給各候選人，並呼籲僑胞返鄉投票支持國民黨候選人。

國民黨 投票 中華民國

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