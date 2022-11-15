華府學生人數增加3% 創下15年來新高

2022-2023學年華府學生數量增加3%，是疫情以來的首次增長。（取自華府公校官網）

華府 包瑟政府近日公布學生數據顯示，本學年全市註冊的學生達近15年來最高，共增加了逾2600人，這也是華府公校 系統(DCPS)學生在疫情 後首次增長；此外，市府也推出針對高中生的職業準備項目，預備更多網路安全、醫護等人才。

華府市長包瑟(Muriel Bowser)14日到訪華府「進階技術中心」(Advanced Technical Center)，推動面向高中生的職業和技術培訓項目，旨在補充高薪資、高需求崗位的人才，包括網路安全領域、醫護管理、衛生信息科技等領域，期間她宣布了華府學生增長的消息。

數據顯示，華府公校本學年註冊學生共有5萬204人，特許學校(charter school)有4萬6449人，全市學生比上一學年增加了近3%，是疫情三年來的首次增加；華府教育總監格蘭特(Christina Grant)說，數據清楚證明，優良的師資能促進學生返校，教育的持續恢復和進步也離不開家長、社區的配合，包瑟表示，提升學生、家長與學校、教師之間的信任，能讓整個社區受益。

新冠疫情極大改變教育領域，但經過三年的調整，大華府多數地區已逐漸適應，並推出相應的改革措施，相鄰的維州也有類似趨勢，規模最大的費郡公校系統(FCPS)學生數量本學年也有增加，不過尚未恢復到疫情前的水平。

維州勞登郡(Loudoun County)、阿靈頓郡(Arlington County)、威廉王子郡(Prince William County)等公校系統的學生人數則僅有微小的浮動。