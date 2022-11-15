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維州實驗電影藝術節10周年 台灣不缺席

【維州訊】

維州實驗電影藝術節(Experimental Film Virginia)是以舞蹈電影為核心的跨領域藝術活動，今年迎來十周年，自2014年至2019年均有台灣舞蹈家參與，因新冠疫情中斷兩年後，駐美台灣經濟文化代表處台灣書院今年再次與該藝術節合作，邀請台灣安娜琪舞蹈劇場編舞家謝杰樺及舞蹈家江峰參與交流，並在11、12月舉行兩場特映會。

該電影節由總監施布德(Renata Sheppard)創辦，2012年獲得美國國家藝術基金會(NEA)專案補助，2013年起以舞蹈藝術與影像創作結合形式，進行城鎮活化與再生，推動駐地與跨界實驗電影共同創作，以舞蹈電影為核心，邀請來自全球與在地各領域的藝術家，自由組隊，不限國籍與藝術領域、媒材，跳脫舊有創作形式，開發新鮮的表現手法及語彙。

今年夏天，謝杰樺與江峰分別以遠距及實體形式參與駐村交流和影像合創活動，並將曾參與該電影藝術節、由台灣舞蹈家創作、或以台灣舞蹈家為主角的舞蹈電影集結成輯，命名「An Evening of Dance Films by EFV: Taiwan」影集，作品時間橫跨2014至2022年，並舉行特映會邀民觀賞。

特映會時間及地點為11月16日下午5時在維州當代美術館( 2200 Parks Ave, Virginia Beach, VA 23451)；12月8日晚6時30分，在紐約Gina Gibney舞蹈中心(280 Broadway, Entrance on 53A Chambers, New York, NY 10007)，本場包含現居紐約、曾參與該藝術節活動舞者的交流會。詳情可登錄：https://bit.ly/3MVU4Fu。

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