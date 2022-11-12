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美京華人中心 11/15蒙郡城市規畫座談

馬州訊

蒙郡政府將於15日下午2時至4時，與美京華人活動中心(CCACC)聯合舉行社區規畫座談會，傾聽華裔民眾的聲音，主要討論蒙郡大塞內卡地區都市(Great Seneca Area)，即洛克維爾市、蓋城、Washington Grove等地的發展規畫。

重點討論內容包括，現行交通設施的構想；步行、單車等的交通網絡的安全性和舒適性，確保與蒙郡的「零願景」和「完整街道指南」政策一致；房價及房源發展；公有和私有的開放空間、公園和步道狀況、生活科技中心步道；城市設計指南、建築的建造方式和外觀；促進族裔平等和社會正義的機會等。

本次座談會將以中英文同步進行，現場提供同步口譯，也有點心與兒童活動區。地址：CCACC 9366 Gaither Road, Gaithersburg, MD 20877。有意參與者請上網預約(https://bit.ly/3Us4lvM)。蒙郡規畫委員會將在收集各方建言後，為大塞內卡地區都市規畫一個修正草案，未來再與CCACC合辦座談會徵求民眾意見。

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