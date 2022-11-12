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馬州候任州長摩爾 宣布過渡團隊名單

記者張筠／馬州報導
摩爾(右)、米勒(左)近日公布過渡期的團隊名單，稱此為最具包容性的團隊，承諾新政府「不會落下任何人」。（取自摩爾-米勒團隊官網）
摩爾(右)、米勒(左)近日公布過渡期的團隊名單，稱此為最具包容性的團隊，承諾新政府「不會落下任何人」。（取自摩爾-米勒團隊官網）

馬州即將上任的州長摩爾(Wes Moore)10日宣布交接計畫，公布「史上最具包容性」的過渡團隊(transition team)名單，成員包括郡長、公校系統的防疫專員、城市商業發展方面的負責人等，新政府團隊也在官網上開設通道，邀請有意願服務馬州的民眾申請加入。

引領「藍風」席捲馬州的摩爾和副州長搭檔米勒(Aruna Miller)表示，新屆政府的交接將由馬州史上最具包容性和互動性的團隊負責，「過渡期標誌新團隊工作的開始，我們的宗旨是：不落下任何人(Leave No One Behind)。」

摩爾政府過渡團隊將由米勒領導，團隊成員包括連任成功的喬治王子郡郡長艾索布斯(Angela Alsobrooks)、摩爾競選團隊的財務主管泰丁斯(Mary Tydings)、巴爾的摩市中心合作組織總裁斯托克斯(Shelonda Strokes)、前哈維郡郡長烏爾曼(Ken Ulman)等。

此外巴爾的摩市公校系統的新冠防疫首席主任荷爾斯(Cleo Hirsch)被任命為摩爾─米勒過渡團隊的主任，她在照顧孩童、教師、家長等各群體的需要上有充足經驗，摩爾稱她善於聽取社區意見，也能調動社區凝聚力，是馬州新政府及所有民眾所需的重要成員。

米勒表示，該過渡團隊的成員來自不同背景、職業、文化，未來幾個月將從多方面推動社區進步，帶領馬州人民克服挑戰，創造更多代際機會。

除了組成過渡團隊，摩爾政府也在官網上公布指導委員會成立，在過渡期間指導、支持並監督摩爾團隊的各項工作，該委員會成員由馬州各領域的民主黨和共和黨人組成，未來幾個月將給摩爾團隊提供建議和意見。

該網站上也設有特別的申請通道，邀請有意願與摩爾團隊一同服務馬州的民眾加入，詳情可登錄：https://bit.ly/3TsYOnp

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