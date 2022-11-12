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共享電動摩托車Revel 11/22起撤出華府

記者張筠／華盛頓報導
Revel公司宣布，共享電動摩托車22日將撤離華府。（記者張筠 / 攝影）
Revel公司宣布，共享電動摩托車22日將撤離華府。（記者張筠 / 攝影）

共享電動摩托車Revel近日宣布，22日起將撤出華府，該公司未表明具體原因，但稱會更致力於發展電動拼車服務以及公共電車網路的完善，此決定也意味著華府的共享電動摩托車將暫時消失，不過，Revel電動摩托車仍會在紐約市加州洛杉磯運行。

Revel在2019年首次進駐華府，帶來輕便共享電動摩托車服務的潮流，迅速成為華府遊客和民眾喜愛的代步工具；該公司首席執行官雷格(Frank Reig)並未說明撤出華府的具體原因，僅在致用戶的公開信中表示，「這是一個艱難的決定，但很感謝每一位用戶/乘客近幾年來的支持」。

該公司發言人說這僅是一個商業決策，因該公司正在專注於發展「全電動拼車服務」，目前該服務僅在紐約市推行，此外Revel也在致力於快速充電的公共電車網路研發。

未來Revel的共享電動摩托車服務仍會在紐約市和加州舊金山持續，華府Revel用戶的騎行點數(ride credits)若在11月22日前沒有用完，仍可在其他城市使用。

近年來華府的共享電動摩托車發展可謂起起伏伏，2021年4月Lime公司宣布在華府引進600輛輕便的電動摩托車(moped)，但今年初中斷該服務，原因是要更多致力於發展「更有利潤的電動滑板(e-scooter)服務」。

華府交通局(DDOT)2019年推出電動摩托車的試行項目，希望增加民眾的出行選擇，推動通勤資源的公平分配，並保護環境，市府規定電動摩托車的限速為每小時30哩，騎行者須戴安全帽，不可騎上高速公路，每家公司可引進的摩托車數量不得超過800輛。

如今Revel的撤出標誌華府不再有電動摩托車這類代步工具；對此，華府交通局未予以任何評論或回應。

Revel的用戶表示，這類共享電動摩托車方便實惠，僅需一元解鎖，再加0.5元保險費，騎行按時計費，每分鐘費用44分，用戶也可直接購買半小時、一小時，或更划算的日用票(daily pass)，民眾表示這類摩托車多數時候比網約車Uber、Lyft等更便宜，尤其在交通壅堵時，摩托車也更靈活方便。

不過電動摩托車最初引進華府時也引發爭議，有民眾擔心速度過快，或騎行者沒有摩托車駕照，會威脅自身和他人安全，此外關於配戴安全帽的執法也受質疑，還有民眾倡議這類代步工具的公司應提供免費的培訓課程，規避風險；截至目前，紐約有三人在騎行Revel摩托車被撞死，華府有一名騎手在被警方追捕的過程中被撞死。

華府 紐約市 加州

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