涉欺騙民眾 華府檢察長起訴「華盛頓司令」東主

華府 檢察長拉辛(Karl Racine)10日宣布，對華府美式足球隊「華盛頓司令」(Washington Commander)的老闆史奈德(Dan Snyder)、美國國家橄欖球聯盟(NFL )專員古德爾(Roger Goodel)提起消費者保護訴訟，稱他們在性騷擾 調查方面持續欺騙民眾和工作人員，侵犯他人利益。

拉辛的核心指控是，在NFL接管對性騷擾和虐待指控的調查後，他們和史奈德達成「祕密協議」，實際阻礙了調查，該聯盟與「華盛頓司令」球隊持續從球迷獲得利益，「一直包庇該球隊惡劣的工作環境，對團隊成員，尤其是女性員工的差勁影響也避而不談，甚至向公眾掩蓋事實。所有的欺騙和遮掩都是由利益驅使，也是為了不損毀該球隊的形象。」

拉辛在起訴書中表示，「華府民眾有權知道真相，球迷們也有權了解他們所支持球隊的真實樣貌，並知道他們所花的錢去了哪裡」。

華盛頓郵報2020年的一篇報導詳細指出「華盛頓司令」惡劣的職場環境，但史奈德卻表示自己毫不知情，拉辛反駁稱史奈德說謊，該球隊後來聘請律師來推動調查，最終NFL接手調查。

對此拉辛表示，NFL的行為讓人以為他們是要介入監督，推動全面、獨立的調查，但實際上卻是與史奈德合作包庇，甚至給史奈德更大的權限去接觸、恐嚇證人，並操控要公布的調查內容。

NFL的調查報告至今沒有公開，拉辛根據「華府消費者保護法」起訴史奈德和古德爾向華府民眾出售的商品、服務以及所提供的信息包含虛假成分，要求經濟懲處，並要求他們發布調查報告。

上周史奈德與美國銀行(Bank of America)探索交易可能性，包括可能出售球隊，對此拉辛說，「就算史奈德賣掉了球隊，他仍然是被告。」