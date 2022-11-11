過街投票遭超速車撞上 蒙郡夫婦雙亡

安娜(左)和丈夫米格爾8日上午在去投票的路上，被超速車輛撞死，社區悼念，警方仍在調查原因。（歐提茲家人提供）

馬州 70歲的安娜·歐提茲(Ana Ortiz)及其65歲的丈夫米格爾·歐提茲(Miguel Ortiz)，8日上午前往投票 所途中，在蒙郡蓋城(Gaithersburg)過馬路時被一輛超速車撞成重傷，送醫後不治；目前調查顯示車輛超速是致命原因之一，警方則仍在調查肇事司機是否酒駕。

該事故發生在Fields Road小學投票站附近，選舉志願者Nicole Ukiteyedi見證全過程，「當場心裡悲痛萬分，極為恐慌」，她立即跑向其中一名受害者並為其進行人工呼吸急救，「但一切都太晚了」，她轉身將肇事司機攔住，要求他在警察 到來前不得離開。

遇難夫妻的兒子Steve說，父母已結婚46年，在此社區生活了35年，為自己和四個孩子、九個孫子孫女建立了幸福和諧的生活，「沒想到就這樣離開了我們」；鄰居Chris Strucklin也表示，他們平時在社區積極參與活動，和鄰里關係良好，很難過竟然發生如此悲劇，「他們當天早上有說有笑的要去行使投票權，沒想到從此再也回不來。」

Strucklin和Ukiteyedi都表示，該路段車輛超速問題持續多時，如今釀成悲痛意外，也及時向社區民眾敲響警鐘；警方表示，超速是導致該致命案件的重要因素之一，目前仍在調查肇事司機是否酒駕；蒙郡選舉委員會也發推文悼念這對夫妻。