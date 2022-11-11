2022年全美十佳啤酒花園 大華府3家入榜

維吉尼亞海灘的New Realm啤酒廠排名全美第二，2畝的酒廠及花園設施全面，吸引大量消費者。（New Realm Brewing Company提供）

「USA Today」近日公布2022年「十佳啤酒花園」(10 Best Beer Garden)榜單，大華府 共有三家入選，其中排名最靠前的是維吉尼亞海灘(Virginia Beach)的New Realm啤酒廠，另外兩家位於華府，分別是排名第五的Dacha Beer Garden和第八名的Aslin Beer Company。

New Realm Brewing Company號稱生產全維州 最好的啤酒，這次排名也證明該酒莊實至名歸，該公司釀酒方式推陳出新，在傳統和創新間尋求平衡，並從國際知名的口味中加入當地特色，酒品多元；除了酒廠，該公司也發展了完整的餐飲業，並會定期推出音樂會、電影之夜，整個酒莊占地2畝，不僅有室內吧台，還有戶外的圍爐空間，提供消費者不一樣的體驗。

Dacha Beer Garden在華府Shaw社區的店面於2013年9月開張，在華府引領開創了「啤酒花園」的概念，當時只有一輛小型的啤酒卡車、一個臨時酒吧、幾張野餐用的桌子，如今更在Navy Yard社區開了新據點。

該啤酒花園主推德國、比利時、美國的生啤，也生產特色葡萄酒、蜂蜜酒、蘋果酒和其他點心，菜單從傳統的巴伐利亞啤酒花園汲取靈感，店面裝潢以優雅、簡約的風格為主，開放式空間是親朋好友聚會交談的良好選擇。

華府Dacha Beer Garden2013年9月開張，引領開創了「啤酒花園」的概念。（Dacha Beer Garden提供）

Dacha Beer Garden如今已不僅是啤酒花園，2015年拓展其他餐飲服務，包括咖啡 廳、Bagel店，吸引消費者習慣「Dacha經驗」，享受獨特品味生活方式。

Aslin Beer Company位於華府洛根圓環(Logan Circle)附近的14街，今年稍早才開張，提供21種特色啤酒還有兩款特供給釀酒商的啤酒，該啤酒商店在維州的亞歷山卓市(Alexandria)及亨頓市(Herndon)也有分店。

在該榜單所占數量最多的是北卡，包括排名第一的夏洛特啤酒花園(Charlotte Beer Garden)，該啤酒花園共有逾400種特色啤酒，還有第三名為The Raleigh啤酒花園，第十名為夏洛特的VBGB Beer Hall and Garden；華府和賓州所占的數量排名第二，均有兩家入選。