全美首座 國家航太館塔台360度觀機起降

國家航太博物館航太展示中心的賞機觀景台有七層樓高，提供絕佳視野。（記者王福權 / 攝影）

杜勒斯國際機場 附近的國家航太 博物館航太展示中心，有一座七層樓高的賞機觀景台(Donald Engen Observation Tower)，能360度觀賞飛機起降，這也是全美首座擁有此視角的觀測塔台，吸引全球飛機迷和攝影 愛好者前往。

站在該塔台上可將杜勒斯國際機場全貌一覽無遺，還能欣賞北維州風景。（記者王福權 / 攝影）

民眾在這座165呎高的塔台上享受絕佳視野，不論是停機坪上的飛機，還是準備起降的飛機都看得一清二楚，甚至能將杜勒斯國際機場的全貌盡收眼底。該觀景台被許多攝影愛好者稱為「夢想航站塔台」，也是不少遊客前來大華府旅遊時的打卡景點。

塔台位於兩條飛機跑道中間，視角獨特，且有巨大的透明玻璃，不僅是研究飛機起降的好地點，民眾也能在此了解機場航管的工作，遊客也可俯瞰北維州，眺望到仙納度國家公園(Shenandoah National Park)以及藍領山脈(Blue Ridge Mountain)。

觀賞完飛機和美景後還能到航太展示中心，參觀珍貴的飛機和航空模型。航太展示中心觀景塔台免費，停車費15元，開放時間為每天上午10時至下午5時30分。地址：14390 Air and Space Museum Parkway Chantilly, VA 20151。