美國飛虎隊飛行員之女 11/13談中國尋父足跡旅程

艾寇斯著作「殉難於抗戰中的中國：一個女兒的發現」。（主辦方提供）

華府半杯清茶社將於13日下午2時，在馬州波多馬克(Potomac)社區中心舉行線下茶敘，邀請美國飛虎隊飛行員的女兒艾寇斯(Judy Ikels)，分享她追尋父親足跡而展開的跨時空尋訪，並舉行簽書活動。

大約在日本向盟軍投降一年多之前的1944年6月10日，一架美國B-24解放者轟炸機在執行任務時，於中國雲南昆明附近山區突發引擎故障，飛行員華萊士中尉(2nd Lt. William H. Wallace Jr.)在緊急關頭挽救了同機的七名成員，但自己英勇犧牲，留下妻子和未出生的女兒艾寇斯。

2022年艾寇斯在父親犧牲70多年後出版著作「殉難於抗戰中的中國：一個女兒的發現」，講述這位遠離故土和新婚妻子的年輕飛行員，在中國的英雄傳奇，文章也以艾寇斯「生命中僅有一次的中國之旅」，揭示了跨越太平洋和超越生死的真情大愛。

艾寇斯生於德州 ，在德州大學奧斯丁分校主修英語和西班牙語，隨後長期服務於國務院 ，曾隨外交官丈夫派駐墨西哥 、巴西、希臘等國家。2015年一次偶然的機會，她重新回到生父華萊士的世界，由此展開追隨父親足跡的旅程，在萬里之外的中國尋訪和祭奠，並與當地民眾結下情誼。