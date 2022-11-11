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美國飛虎隊飛行員之女 11/13談中國尋父足跡旅程

馬州訊
艾寇斯著作「殉難於抗戰中的中國：一個女兒的發現」。（主辦方提供）
艾寇斯著作「殉難於抗戰中的中國：一個女兒的發現」。（主辦方提供）

華府半杯清茶社將於13日下午2時，在馬州波多馬克(Potomac)社區中心舉行線下茶敘，邀請美國飛虎隊飛行員的女兒艾寇斯(Judy Ikels)，分享她追尋父親足跡而展開的跨時空尋訪，並舉行簽書活動。

大約在日本向盟軍投降一年多之前的1944年6月10日，一架美國B-24解放者轟炸機在執行任務時，於中國雲南昆明附近山區突發引擎故障，飛行員華萊士中尉(2nd Lt. William H. Wallace Jr.)在緊急關頭挽救了同機的七名成員，但自己英勇犧牲，留下妻子和未出生的女兒艾寇斯。

2022年艾寇斯在父親犧牲70多年後出版著作「殉難於抗戰中的中國：一個女兒的發現」，講述這位遠離故土和新婚妻子的年輕飛行員，在中國的英雄傳奇，文章也以艾寇斯「生命中僅有一次的中國之旅」，揭示了跨越太平洋和超越生死的真情大愛。

艾寇斯生於德州，在德州大學奧斯丁分校主修英語和西班牙語，隨後長期服務於國務院，曾隨外交官丈夫派駐墨西哥、巴西、希臘等國家。2015年一次偶然的機會，她重新回到生父華萊士的世界，由此展開追隨父親足跡的旅程，在萬里之外的中國尋訪和祭奠，並與當地民眾結下情誼。

活動地址：11315 Falls Rd, Potomac, MD 20854。

美國飛虎隊飛行員的女兒艾寇斯將分享她追尋父親足跡而展開的跨時空尋訪。（主辦方提供...
美國飛虎隊飛行員的女兒艾寇斯將分享她追尋父親足跡而展開的跨時空尋訪。（主辦方提供）

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