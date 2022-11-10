華府市長包瑟連任 聚焦打擊暴力 解決住房

包瑟當選，成為華府第二位成功連任三屆的市長。（美聯社）

華府 市長包瑟(Muriel Bowser)8日成功連任，成為史上第二名連任三屆的華府市長，她在慶祝此里程碑的同時，也羅列新任期的計畫，包括打擊暴力犯罪，增加住房資源，解決遊民 問題等；近75%的華府選民支持小費薪資(tipped wage)調整提案。

首位連任三屆的華府市長為貝里(Marion Barry)，包瑟在慶功宴上表示，很高興自己成為華府第二個連任三屆的市長，「選民希望一名熟知公眾需要的女性在市長工作中有頭有尾，並且敢想敢做，繼續推動解決華府未完的事務」，她也承諾會繼續盡心盡力。

雖然成功擊敗兩名市議員對手，包瑟新任期仍面臨許多棘手任務，包括不斷增加的暴力犯罪，可負擔住房資源匱乏，遊民問題嚴重等。

2021年全市共有227宗凶殺案，為2003年以來的最高峰，包瑟政府也因此不斷受到市議會和反對者的挑戰，批評她在維護公共安全方面明顯失敗，包瑟計畫通過擴增警力來打擊犯罪，並推動預防暴力的社區項目鞏固安全。

針對住房資源和遊民問題，包瑟表示，市府在第七區建立的Skyland Town中心即將開放，該社區將迎來15年內的第一家便利超市，未來將吸引更多商家和投資者，逐步升級社區；市府也將續推各類補助項目和試行計畫，鼓勵低收入者積極申請。

包瑟的第二任期遇到新冠疫情 、佛洛伊德(George Floyd)案的抗議浪潮、1月6日國會暴動案等，這些事件深刻影響華府市民的生活，也讓包瑟政府的治理接二連三成為全國關注的焦點。

包瑟曾表示，新一任的四年將給她更充裕的時間來執行各項被疫情打斷的長遠計畫，包括增設新醫院，重新規劃華府各社區的住房資源，此外她也計畫繼續推動華府升格為美國第51州的計畫。

根據美聯社的數據，華府近75%選民支持「82倡議」(Initiative 82)，即服務業工作人員的薪資將逐漸調升，在2027年與無小費雇員的最低時薪持平，旨在逐步取消「小費抵免」(tip credit)規定。

「小費抵免」意為雇主將雇員每小時賺取的小費計入他們的時薪中，換句話說，若員工收到的小費加上基本薪資能夠達到市府規定的最低時薪，則雇主不用再補貼員工更多小費薪資；反對者表示，該倡議將給小商家業主增加壓力，在疫情衝擊未完全消減的情況下帶來更多困難。

華府2018年也曾對此議題投票，當時55%選民通過，後來因旅遊業者的強烈反對，華府市議會否決選民投票結果。