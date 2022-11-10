維州中學生抑鬱情況普遍 逾10%曾有自殺想法

近日一份報告顯示，維州 學生抑鬱的情況普遍，逾10%的國、高中生去年因無法處理消極情緒，曾有自殺想法，而教師們也因壓力過大、不滿工作環境紛紛離職，種種情況顯現維州教育問題層出不窮。

維州州議會在新冠疫情 後，開始推動了解年輕人的心理健康 狀況，立法審計與審查委員會(Joint Legislative Audit and Review Commission)調查發現，約一半的國中生及近三分之二的高中生都表示過去一年情緒曾瀕臨崩潰邊緣，10%國中生以及13%高中生在2021-2022學年中曾因無法處理抑鬱情緒，認真的考慮過自殺。

更令家長和教師們擔憂的是，3%國中生和4%高中生去年曾至少一次試過自殺，多數為女生；研究顯示，近四成國中生無法控制焦慮，心中常有煩惱，四成高中生也表示每兩周就會傷心難過，覺得生活沒有意義，感到絕望。

該研究也指出，2021-2022學年維州國、高中生的長期曠課率驟增，兩成學生整學年內至少翹掉10%的課程，此比率是新冠疫情前的兩倍。

除了學生心理健康堪憂，該報告發現教師們也面臨嚴重壓力，導致辭職浪潮持續，上一學年離職的教師比新冠疫情前多了12%，疫情前全州教師職缺約800個，但2022年8月該數字逼近3300個，且如今還有至少15%的教師計畫明年辭職，主要原因包括抱怨學生行為不良、教學壓力過大、職場環境士氣低落且凝聚力不強、工作成就感弱。

維州各郡市近期不斷推動教職招聘，但願意進入教育行業的教師數量比疫情前少了15%，且絕大多數申請者並不符合崗位要求的條件。

對此該報告建議州府和各地公校系統擴增心理健康和諮詢服務等資源，通過與社區的心理健康診所和醫生合作，來解決學生和教師的情緒問題，從而確保教學質量及效果，此外該報告也建議州府推出臨時性的資助項目，加速教職招聘並留任人才。