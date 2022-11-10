華府海外青年跨域職涯講座 與會者獲益匪淺

華府僑教中心近日舉行海外青年跨域履歷教戰講座，並慶祝僑委會90周年。（主辦方提供）

華府 華僑文教服務中心近日舉行「華府光輝90僑見未來系列─海外青年跨域履歷教戰」講座，邀請多位台裔及主流專家分享各行業職場文化及職前準備課題，涉及領域包括醫藥科學、大數據、電腦工程、企業投資 金融管理、財經股市等，吸引106人參與。

活動集結七位講師，他們分別介紹從事職業背景、工作環境及內容，並提醒青年求職過程不僅要專注企業公司的知名度及薪水，對公司提供的福利 及遠景計畫也要列入評估，有講師介紹自家公司的企業實習專案，鼓勵青年把握職場見習機會。

活動結束時，許多即將面臨求職生涯的台裔大學生積極詢問履歷填寫技巧，並帶已草擬好的履歷向講師請教意見，多位青年表示，連續兩年的跨域職涯講座獲益良多，希望明年繼續辦理。

活動現場也設有慶祝僑務委員會90周年拍照區、餐點區，並分享台灣音樂文化，中心也特別宣傳「i僑卡」申辦活動；華府僑教中心主任郭大文表示，為增進本轄第二代、第三代僑青及僑青團體互動交流，運用創新思維，中心特別策畫本次活動，推動僑青了解並參與僑社事務，強化與台灣連結。

該活動由台頑少年郎千禧世代、大華府中文學校聯合總會與華府北一女校友會共同協辦，本地青年僑團包括台美菁英協會華府分會、馬里蘭大學美國台裔學生會、中文學校學生家長、FASCA志工及約翰霍普金斯大學留美台灣學生等。