我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉還沒分出勝負 參院「關鍵3州」選戰激烈

夢醒天安門：趙紫陽秘書鮑彤逝世 軟禁一生的「罪犯編號8901」

華府海外青年跨域職涯講座 與會者獲益匪淺

華盛頓訊
華府僑教中心近日舉行海外青年跨域履歷教戰講座，並慶祝僑委會90周年。（主辦方提供）
華府僑教中心近日舉行海外青年跨域履歷教戰講座，並慶祝僑委會90周年。（主辦方提供）

華府華僑文教服務中心近日舉行「華府光輝90僑見未來系列─海外青年跨域履歷教戰」講座，邀請多位台裔及主流專家分享各行業職場文化及職前準備課題，涉及領域包括醫藥科學、大數據、電腦工程、企業投資金融管理、財經股市等，吸引106人參與。

活動集結七位講師，他們分別介紹從事職業背景、工作環境及內容，並提醒青年求職過程不僅要專注企業公司的知名度及薪水，對公司提供的福利及遠景計畫也要列入評估，有講師介紹自家公司的企業實習專案，鼓勵青年把握職場見習機會。

活動結束時，許多即將面臨求職生涯的台裔大學生積極詢問履歷填寫技巧，並帶已草擬好的履歷向講師請教意見，多位青年表示，連續兩年的跨域職涯講座獲益良多，希望明年繼續辦理。

活動現場也設有慶祝僑務委員會90周年拍照區、餐點區，並分享台灣音樂文化，中心也特別宣傳「i僑卡」申辦活動；華府僑教中心主任郭大文表示，為增進本轄第二代、第三代僑青及僑青團體互動交流，運用創新思維，中心特別策畫本次活動，推動僑青了解並參與僑社事務，強化與台灣連結。

該活動由台頑少年郎千禧世代、大華府中文學校聯合總會與華府北一女校友會共同協辦，本地青年僑團包括台美菁英協會華府分會、馬里蘭大學美國台裔學生會、中文學校學生家長、FASCA志工及約翰霍普金斯大學留美台灣學生等。

華府 投資 福利

上一則

創歷史 8亞裔當選伊州州議員

下一則

德州人語／川普氣勢轉弱 中共樂什麼？

延伸閱讀

華爾街日報：習下月訪沙 拓中東影響力

華爾街日報：習下月訪沙 拓中東影響力
美國安顧問證實 華府與莫斯科之間的溝通管道保持暢通

美國安顧問證實 華府與莫斯科之間的溝通管道保持暢通
荷蘭亞洲象母女抵華府國家動物園 12月與公眾見面

荷蘭亞洲象母女抵華府國家動物園 12月與公眾見面
期中選舉登場 大華府投票注意事項報你知

期中選舉登場 大華府投票注意事項報你知
出席美國退伍軍人中心年會晚宴 倪邦臣活躍華府社交圈

出席美國退伍軍人中心年會晚宴 倪邦臣活躍華府社交圈

熱門新聞

46歲的沈亞爾(左)涉嫌殺害懷孕即將臨盆的女友方碧蓮(右)。(芝警局提供)

芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠

2022-11-03 20:45
46歲的餐館東主沈亞爾涉嫌殺害懷孕女友。(芝警局提供)

金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友

2022-11-04 12:44
竊賊闖進鞋店庫房，掃貨掃到一半卻發現裡頭都只有一隻鞋。（KDFW電視台）

這老闆太厲害 德州鞋店令竊賊拿到名牌品也得乖乖放下

2022-11-01 21:25
伊大警局提醒學生務必留意詐騙。示意圖。(Photo by Lindsey LaMont on Unsplash)

伊大1中國生遭詐鉅額31萬 警呼籲勿再上當

2022-11-03 10:16
芝大至少收到七宗舉報，稱參加聚會時所喝飲料遭下藥，且有學生因此被性侵。(pixabay)

芝大7學生飲料遭下藥 至少1人被性侵

2022-11-04 11:52
金錢網站的全美宜居地2022年度排行榜出爐，新澤西州的澤西市、李堡及莫里斯頓三城市入榜。圖為座落於哈德遜河畔的李堡歷史公園，可眺望與紐約市連接的華盛頓大橋。 (Getty Images )

全美最宜居地 新州3城入榜 澤西市排第10

2022-11-04 02:15

超人氣

更多 >
不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨206席 民主黨182席

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨206席 民主黨182席
不斷更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨46席

不斷更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨46席
不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨22席

不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨22席
胡錦濤中共20大離席前 栗戰書對他說：別看了，一切已成定局

胡錦濤中共20大離席前 栗戰書對他說：別看了，一切已成定局
暴怒尖叫...川普對期中選舉結果失望 面臨被世代交替

暴怒尖叫...川普對期中選舉結果失望 面臨被世代交替