我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉還沒分出勝負 參院「關鍵3州」選戰激烈

夢醒天安門：趙紫陽秘書鮑彤逝世 軟禁一生的「罪犯編號8901」

馬州政府藍風席捲 美第3位非裔州長摩爾等4要職寫歷史

記者張筠／馬州報導
摩爾(中)、米勒(左三)、布朗(右一)、李爾曼(右二)8日晚慶祝當選，四人紛紛創造所在職位的馬州歷史。（美聯社）
摩爾(中)、米勒(左三)、布朗(右一)、李爾曼(右二)8日晚慶祝當選，四人紛紛創造所在職位的馬州歷史。（美聯社）

民主黨摩爾(Wes Moore)當選州長，成為馬州首位非裔州長，其搭檔副州長米勒(Aruna Miller)也成為該州第一名亞裔副州長，二人的勝利讓馬州政府迎來「藍風席捲」(democrat sweep)，美聯社預測馬州檢察長和主計長兩職將由民主黨拿下，也分別創造歷史。

布朗(Anthony Brown)將成為馬州首名非裔州檢察長，李爾曼(Brooke Lierman)將成為馬州首位女性主計長，許多選民表示，新政府創造多項歷史，期待他們帶領馬州書寫更好的未來。

雖然馬州各地計票工作尚未全部結束，根據州府當前數據，摩爾和搭檔米勒得票率近60%，對手共和黨人考克斯團隊得票率為37%，勝券在握，美聯社也在8日各投票站關閉後的幾分鐘內，立即宣稱摩爾將勝利，甚至連馬州選舉委員會都還未公布任何票數，不過此前許多分析表示，摩爾的對手考克斯在競選活動中付出寥寥，幾乎沒有採取任何行動來吸引「深藍」選民。

摩爾作為「政治新人」，本次勝利不僅創造馬州歷史，他也將成為全美第三位非裔州長，他在8日晚的慶功宴上向支持者表達感謝，並稱「馬州將會更勇敢且發展更迅速」。

摩爾曾表示，若當選，將保護墮胎權，擴大兒童教育資源，改善警民關係以提高社區安全；即將卸任的霍根(Larry Hogan)8日晚間也發推文恭喜摩爾當選，「沒有任何呼召比公眾服務更崇高，沒有任何事情比為馬州人民服務更光榮。」

根據美聯社的預測，馬州娛樂大麻合法化的憲法修正案也將通過，年滿21歲的民眾可合法擁有1.5盎司的大麻；相鄰的華府和維州娛樂大麻合法已經合法。

馬州 大麻合法化 非裔

上一則

選委會實施選舉人名冊查核 費城計票恐拖1周

下一則

期中選舉創歷史 8名亞裔當選伊州州議員

延伸閱讀

不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨22席

不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨22席
摩爾 有望成為馬州首位非裔州長

摩爾 有望成為馬州首位非裔州長
馬州州長選舉 摩爾有望成首位非裔州長

馬州州長選舉 摩爾有望成首位非裔州長
馬州州長候選人選前衝刺 摩爾、考克斯宣導政見

馬州州長候選人選前衝刺 摩爾、考克斯宣導政見
榮光會慶榮民節 感謝退伍軍人付出

榮光會慶榮民節 感謝退伍軍人付出

熱門新聞

46歲的沈亞爾(左)涉嫌殺害懷孕即將臨盆的女友方碧蓮(右)。(芝警局提供)

芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠

2022-11-03 20:45
46歲的餐館東主沈亞爾涉嫌殺害懷孕女友。(芝警局提供)

金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友

2022-11-04 12:44
竊賊闖進鞋店庫房，掃貨掃到一半卻發現裡頭都只有一隻鞋。（KDFW電視台）

這老闆太厲害 德州鞋店令竊賊拿到名牌品也得乖乖放下

2022-11-01 21:25
伊大警局提醒學生務必留意詐騙。示意圖。(Photo by Lindsey LaMont on Unsplash)

伊大1中國生遭詐鉅額31萬 警呼籲勿再上當

2022-11-03 10:16
芝大至少收到七宗舉報，稱參加聚會時所喝飲料遭下藥，且有學生因此被性侵。(pixabay)

芝大7學生飲料遭下藥 至少1人被性侵

2022-11-04 11:52
金錢網站的全美宜居地2022年度排行榜出爐，新澤西州的澤西市、李堡及莫里斯頓三城市入榜。圖為座落於哈德遜河畔的李堡歷史公園，可眺望與紐約市連接的華盛頓大橋。 (Getty Images )

全美最宜居地 新州3城入榜 澤西市排第10

2022-11-04 02:15

超人氣

更多 >
不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨206席 民主黨182席

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨206席 民主黨182席
不斷更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨46席

不斷更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨46席
不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨22席

不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨22席
胡錦濤中共20大離席前 栗戰書對他說：別看了，一切已成定局

胡錦濤中共20大離席前 栗戰書對他說：別看了，一切已成定局
暴怒尖叫...川普對期中選舉結果失望 面臨被世代交替

暴怒尖叫...川普對期中選舉結果失望 面臨被世代交替