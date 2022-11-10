馬州政府藍風席捲 美第3位非裔州長摩爾等4要職寫歷史

摩爾(中)、米勒(左三)、布朗(右一)、李爾曼(右二)8日晚慶祝當選，四人紛紛創造所在職位的馬州歷史。（美聯社）

民主黨摩爾(Wes Moore)當選州長，成為馬州 首位非裔 州長，其搭檔副州長米勒(Aruna Miller)也成為該州第一名亞裔副州長，二人的勝利讓馬州政府迎來「藍風席捲」(democrat sweep)，美聯社預測馬州檢察長和主計長兩職將由民主黨拿下，也分別創造歷史。

布朗(Anthony Brown)將成為馬州首名非裔州檢察長，李爾曼(Brooke Lierman)將成為馬州首位女性主計長，許多選民表示，新政府創造多項歷史，期待他們帶領馬州書寫更好的未來。

雖然馬州各地計票工作尚未全部結束，根據州府當前數據，摩爾和搭檔米勒得票率近60%，對手共和黨人考克斯團隊得票率為37%，勝券在握，美聯社也在8日各投票站關閉後的幾分鐘內，立即宣稱摩爾將勝利，甚至連馬州選舉委員會都還未公布任何票數，不過此前許多分析表示，摩爾的對手考克斯在競選活動中付出寥寥，幾乎沒有採取任何行動來吸引「深藍」選民。

摩爾作為「政治新人」，本次勝利不僅創造馬州歷史，他也將成為全美第三位非裔州長，他在8日晚的慶功宴上向支持者表達感謝，並稱「馬州將會更勇敢且發展更迅速」。

摩爾曾表示，若當選，將保護墮胎權，擴大兒童教育資源，改善警民關係以提高社區安全；即將卸任的霍根(Larry Hogan)8日晚間也發推文恭喜摩爾當選，「沒有任何呼召比公眾服務更崇高，沒有任何事情比為馬州人民服務更光榮。」

根據美聯社的預測，馬州娛樂大麻合法化 的憲法修正案也將通過，年滿21歲的民眾可合法擁有1.5盎司的大麻；相鄰的華府和維州娛樂大麻合法已經合法。