確保合法 司法部監督大華府4郡市選舉

大華府今年有四個郡市的投票站設有司法部專員監督，以確保選舉安全，並且各細節符合聯邦選舉權法律的規定。（記者張筠／攝影）

為確保選舉安全並符合聯邦選舉權法律的規定，聯邦司法部 (DOJ)7日宣布今年會派遣專員監督64個郡市的選舉情況，其中包括大華府有四個地區，分別為馬州喬治王子郡(Prince George's County)、維州威廉 王子郡(Prince William County)、馬納薩斯市(Manassas)和馬納薩斯公園市(Manassas Park City)。

司法部表示，鑑於部分地區有潛在的選民壓制問題，為確保選舉安全，且各細節不違反聯邦法律對選民權利的保護，今年派遣人員保證各投票 站沒有干擾或混亂，這些監督專員來自民權局(Civil Rights Division)、司法部長辦公室、人力資源管理局等。

維州威廉王子郡選舉局主任歐爾森(Eric Olsen)表示，對於要監督的內容，司法部官員沒有透露過多細節，「他們只說會監督現場的某些情況，但未提供具體內容。若聯邦官員觀察到不妥之處，則會與地方政府和選舉官員聯絡」，因此今年投票站的工作人員會明顯增多。

不過司法部專員的監督工作不會影響投票站的作業，歐爾森說，監督人員有相應規定須遵守，不能干涉選舉工作人員的工作或選民投票；此外司法部監督人員也不會干涉計票，「他們僅監督投票時的情況，因此投票站關閉後啟動的計票工作，不受他們監督。」

歐爾森說，這些監督人員身穿便服，「部分選民在投票現場會好奇提問：那些站在旁邊的人員是誰？每當碰到這類問題，選舉工作者也須依照法律解釋，向民眾澄清他們是依法允許監督選舉的專員。」