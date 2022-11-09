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亞洲藝博館百年慶 推旅程特展

記者王福權／華盛頓報導
「安陽：中國的王城古都」特展。（亞洲藝術博物館提供）
「安陽：中國的王城古都」特展。（亞洲藝術博物館提供）

華府史密森尼國家亞洲藝術博物館(National Museum of Asian Art)近日展開「百年慶特展」計畫，推出以「旅程」為主題的活動及特展，呈現博物館加強互動、成為全球性文化機構的歷程，加深民眾對亞洲藝術及文化的認識。

百年慶特展呈現特殊物件和多感官的數位體驗，邀請遊客與從未展出的作品互動、對話，該博物館館長羅賓森(Chase F. Robinson)表示，「第二個百年博物館將成為透過藝術聚集、學習、反思和建立聯繫的平台」，百年紀念以此為目標，推出四個展覽呈現未來願景。

首先已登場的「全球藝術連線」(Freer’s Global Network)展示四位收藏家在塑造弗利爾美術館藏品中的貢獻。22件展物中，最大的一幅畫像為總統羅斯福，他在100年前敦促創立弗利爾美術館，現在亞洲藝術博物館最偉大的收藏品還包括美國繪畫和陶器、日本陶瓷、中國古代青銅器、中東陶器等，展現在20世紀初的全球藝術連線。

第二是將於11月19日登場的「錦繡大地：東方威尼斯皇家畫作」(A Splendid Land)。與印度烏代普爾城市宮殿博物館合作，此展是對印度繪畫作品的重要研究，揭示藝術家如何在早期現代南亞迅速變化的政治和文化景觀中傳達情感，如何捕捉印度西北部這座標誌性湖泊城市的生活體驗。

第三是將在12月初推出的「色彩之旅」(Journey of Color)，重點介紹34件珍品、寶石，揭示不同文化色彩如何美化創作並講述動人的故事，以顏色吸引注意力，傳達視覺線索，並引發情感，亞洲各地藝術家數千年來一直用礦物和青金石，創造出引人注目的色彩。

最後是明年2月25日登場的「安陽：中國的王城古都」(Anyang: China’s Ancient City of Kings)，該展是百年特展中的重中之重，展示3000多年前的中國商朝首都安陽，包括武器、珠寶、日常用品、儀式珍品、戰車配件等200多件文物，帶領民眾窺探有3000年歷史的中國社會，了解中國文字的早期發展、武器和戰爭文物的設計和製造。

亞洲藝術博物館收藏中國、日韓、印度、東南亞、埃及、伊斯蘭中東以及伊拉克等藝術作品，館藏近3萬件，藏書近9萬冊，時間跨度6千年，從新石器時代到現代，是全美中國藝術品的主要收藏博物館之一。

詳情可登錄：https://s.si.edu/3UnYPdW；地址：1050 Independence Ave SW, Washington, DC 20560。

國家亞洲藝術博物館近日推出百年慶祝特展。（亞洲藝術博物館提供）
國家亞洲藝術博物館近日推出百年慶祝特展。（亞洲藝術博物館提供）

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