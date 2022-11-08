在校開槍被控殺人未遂 馬州少年認罪

馬州 蒙郡(Montgomery)青少年阿斯頓(Steven Alston)今年1月在學校廁所向另一名學生開槍致其重傷，此前面臨二級謀殺未遂、一級襲擊等多項指控且不得保釋，他7日在法庭已認罪，法官將於12月22日判決刑期。

阿斯頓是蒙郡Magruder高中生，槍擊案發生於今年1月21日下午近1時，阿斯頓在網上買了幽靈槍枝(ghost gun)，經另一名同學的協助帶入學校並組裝，因他知道當天會在廁所與人發生衝突。

阿斯頓在衝突中曾用槍指著15歲同學的頭部，受害學生試圖推開，但武器在混亂中走火，射中了受害學生的的骨盆／腹部下方，案發後阿斯頓拆掉槍枝返回教室，將受害學生丟在現場，約兩小時後他被警方帶走，警方發現他襪子裡藏了彈匣。

阿斯頓被捕後向警方表示，當時帶槍是害怕自己在衝突中處於不利地位，用槍指人也是為了嚇唬同學，並不想傷人或打架。

阿斯頓因該案面臨二級謀殺未遂、一級襲擊、使用槍枝施暴重罪、在學校持有危險武器、未成年人持槍等多項指控，被關押拘留且不得保釋；法官伯因頓(David Boynton)今年5月否決將阿斯頓案件移交少年法庭處理的申請，稱阿斯頓的行為與成人不無兩樣；依照法律，一級謀殺未遂的最高刑期為終身監禁。

案發時阿斯頓為17歲，今年8月他已滿18歲；熟知該案及認罪協議的消息人士表示，蒙郡檢方要求判決阿斯頓15年至25年監禁，並要求他在Patuxent服刑，該機構專門處理青少年犯罪。

警方表示，案發時在廁所內的同學們當時都沒有報警或告知教師，但在社交平台上發布了此事，因此該案也引發蒙郡政府和教育 官員重新考慮在高中設置校園警察 專員(SRO)的計畫。