在校開槍被控殺人未遂 馬州少年認罪
馬州蒙郡(Montgomery)青少年阿斯頓(Steven Alston)今年1月在學校廁所向另一名學生開槍致其重傷，此前面臨二級謀殺未遂、一級襲擊等多項指控且不得保釋，他7日在法庭已認罪，法官將於12月22日判決刑期。
阿斯頓是蒙郡Magruder高中生，槍擊案發生於今年1月21日下午近1時，阿斯頓在網上買了幽靈槍枝(ghost gun)，經另一名同學的協助帶入學校並組裝，因他知道當天會在廁所與人發生衝突。
阿斯頓在衝突中曾用槍指著15歲同學的頭部，受害學生試圖推開，但武器在混亂中走火，射中了受害學生的的骨盆／腹部下方，案發後阿斯頓拆掉槍枝返回教室，將受害學生丟在現場，約兩小時後他被警方帶走，警方發現他襪子裡藏了彈匣。
阿斯頓被捕後向警方表示，當時帶槍是害怕自己在衝突中處於不利地位，用槍指人也是為了嚇唬同學，並不想傷人或打架。
阿斯頓因該案面臨二級謀殺未遂、一級襲擊、使用槍枝施暴重罪、在學校持有危險武器、未成年人持槍等多項指控，被關押拘留且不得保釋；法官伯因頓(David Boynton)今年5月否決將阿斯頓案件移交少年法庭處理的申請，稱阿斯頓的行為與成人不無兩樣；依照法律，一級謀殺未遂的最高刑期為終身監禁。
案發時阿斯頓為17歲，今年8月他已滿18歲；熟知該案及認罪協議的消息人士表示，蒙郡檢方要求判決阿斯頓15年至25年監禁，並要求他在Patuxent服刑，該機構專門處理青少年犯罪。
警方表示，案發時在廁所內的同學們當時都沒有報警或告知教師，但在社交平台上發布了此事，因此該案也引發蒙郡政府和教育官員重新考慮在高中設置校園警察專員(SRO)的計畫。
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